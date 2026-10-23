El Cementiri Municipal estrena un espai de dol perinatal per Tots Sants

El Cementiri Municipal de Sabadell afronta Tots Sants amb dues novetats: la posada en marxa del nou accés des del Poblenou i Torre-romeu i la creació d’un espai de dol perinatal. Aquest últim s’ha concebut com un lloc de record i recolliment per a les famílies que han patit la pèrdua d’un fill durant l’embaràs o al voltant del naixement.
El nou espai dona resposta a una demanda ciutadana i permet recordar els infants que han mort durant aquesta etapa. També s’hi han habilitat espais a terra per instal·lar-hi columbaris biodegradables. Pel que fa al nou accés est, connecta el cementiri amb els barris del Poblenou i Torre-romeu i es converteix en la segona entrada principal de l’equipament. La intervenció ha permès crear una zona de benvinguda i passeig amb ombra, bancs, arbres i vegetació, a més de millorar la connexió entre el cementiri Vell i el Nou. Les actuacions formen part del programa d’inversions 2025-2026 al Cementiri Municipal i han comportat una inversió de prop de 785.000 euros a càrrec de Torra, l’empresa concessionària.
A banda, l’Ajuntament ha preparat un dispositiu especial per facilitar les visites durant els dies de més afluència, amb reforços del transport públic i dels serveis d’informació i neteja. L’1 de novembre, el cementiri obrirà de les 9 a les 18 h. Durant tota la jornada, hi haurà dues taules informatives a prop dels dos accessos principals per atendre els visitants i resoldre consultes sobre la ubicació de les sepultures, i es reforçaran la neteja i la recollida de flors per mantenir les instal·lacions en bon estat. A més, durant la setmana vinent, agents cíviques informaran els visitants sobre com prevenir la proliferació del mosquit tigre als gerros on es dipositen les flors dels nínxols. La jornada inclourà una cerimònia laica en record dels difunts, que se celebrarà a les 12 h a la capella del cementiri Vell.
Pel que fa al transport públic, per facilitar els desplaçaments, també s’incrementarà la freqüència dels autobusos urbans durant el cap de setmana. Dissabte 31 d’octubre, la línia L4 passarà cada 16 o 17 minuts, entre les 9 i les 14 h. Diumenge 1 de novembre, la línia F4 tindrà una freqüència de pas d’11 minuts entre les 8.30 i les 14.30 h. A partir d’aquesta hora i fins a les 18.30 h, els autobusos circularan cada 16 o 17 minuts.