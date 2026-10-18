FOTOS | La Race for Life desafia la pluja i omple Sabadell de solidaritat contra el càncer de mama

La pluja no ha impedit que Sabadell tornés a córrer i caminar per una causa solidària. Prop de 960 persones, segons les xifres facilitades per la Fundació Oncolliga, han participat aquest diumenge en la cinquena edició de la Race for Life, la cursa solidària de cinc quilòmetres organitzada per l’entitat amb la col·laboració de la Mitja Marató i l’Ajuntament de Sabadell.
El carrer de Pi i Margall ha estat el punt de sortida i arribada d’una convocatòria en què els paraigües han compartit protagonisme amb les samarretes de la cursa. La pluja ha fet dubtar alguns participants, però no ha acabat deslluint una matinal en què hi han participat famílies amb criatures, persones amb cadira de rodes i veïns que han volgut fer el recorregut amb els seus gossos.
"Amb la pluja sí que la gent estava una mica espantada, però finalment ha anat tot molt bé", ha explicat Judith Roca, representant d’Oncolliga. La valoració de l’organització és positiva, tant per la resposta dels participants com per la diversitat de persones que s’han sumat a la iniciativa. "La gent ens ha donat una molt bona resposta i estem molt contentes de com ha anat tot", ha afegit.
Darrere dels cinc quilòmetres hi ha, però, una finalitat que va més enllà de sortir al carrer. Els 15 euros de la inscripció solidària serveixen per contribuir al finançament dels serveis d’atenció psicosocial que Oncolliga ofereix a les persones amb càncer i als seus familiars. Un acompanyament que posa el focus en tot allò que la malaltia comporta més enllà del tractament mèdic.
La jornada també ha estat possible gràcies a la feina d’una vuitantena de voluntaris, repartits entre les diferents tasques de l’organització. Roca ha agraït especialment la implicació de l’associació Mitja Marató, dels patrocinadors i dels col·laboradors. "Sense ells no ho hauíem aconseguit", ha remarcat. La festa solidària ha acabat amb el sorteig de set premis cedits per diferents col·laboradors, un tancament que ha posat el punt final a una jornada marcada per la participació i el compromís col·lectiu.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: