La cistelleria Masclans tanca després de 120 anys a Sabadell

La cistelleria Masclans respira tradició i conserva l’essència del comerç de tota la vida. D’aquells cistells que feien servei als pagesos i a les fàbriques tèxtils fins als guarniments per a la llar, els articles per a nadons i els petits objectes que han vestit les cases de diverses generacions, la botiga ha anat canviant amb Sabadell sense perdre el seu segell. Ara, després de 120 anys d’història, aquest negoci familiar es prepara per abaixar la persiana definitivament el 29 de novembre. El negoci familiar, que ha passat per quatre generacions, posa punt final a una trajectòria iniciada el 1906, quan Francesc Masclans, cisteller d’ofici, i la seva esposa, Maria Vila, van obrir una botiga al carrer de la Rosa i un taller dedicat a la manufactura de cistelleria. Des d’aleshores, l’establiment ha anat evolucionant amb els temps, adaptant-se als canvis en els hàbits de consum sense renunciar a l’essència de la cistelleria tradicional catalana.
La decisió arriba, principalment, per la falta de continuïtat familiar i les dificultats per mantenir el negoci. "El petit comerç està tocat, les vendes han caigut molt", explica Anna Gumí, quarta generació de la família. La jubilació també ha acabat de decantar la balança. Sense ningú que agafi el relleu, la família ha decidit posar punt final al projecte després de més d’un segle de trajectòria.
La notícia, però, ha despertat una onada d’afecte entre la clientela. Des que van anunciar el tancament, molts veïns s’han acostat a l’establiment no tant per comprar-hi com per acomiadar-se’n. "La gent ve a acomiadar-se", explica Anna Gumí. Aquestes visites han fet evident el vincle que la botiga ha construït amb diverses generacions de sabadellencs. "Te n'adones que la gent t’estima i que reconeix el teu llegat", assenyala Gumí.
De la cistelleria tradicional als canvis de la societat
La història de Masclans va començar al carrer de la Rosa, a tocar del que aleshores era l’entorn del mercat. Amb l’obertura del Mercat Central, el negoci es va traslladar al carrer de l’Escola Industrial, primer al número 15 i més endavant al número 8, on va romandre durant dècades. El 2013, la botiga va fer un nou canvi d’ubicació, fins a arribar a l’establiment actual, com explica Carme Masclans, tercera generació al capdavant de la botiga.
Al llarg d’aquest recorregut, cada generació hi ha aportat la seva empremta. Mentre Francesc Masclans es dedicava a la cistelleria i a la manufactura d’articles per a les fàbriques tèxtils i els pagesos, Maria Vila va impulsar la botiga. Més endavant, la seva filla va modernitzar el negoci i va introduir noves propostes, especialment en la confecció d’articles per a nadons, com ara bressols, canastilles i peces decorades artesanalment.
"Cada generació hi ha aportat el seu segell. La meva mare va donar una empenta molt forta a la botiga, perquè era una persona moderna, amb gust i molt emprenedora", recorda Masclans. Aquesta capacitat d’adaptació ha estat una de les claus de la continuïtat de l’establiment, que ha anat incorporant noves línies de producte a mesura que canviaven les necessitats de la societat.
Amb els anys, però, també han anat perdent pes algunes de les campanyes que tradicionalment ajudaven a sostenir el negoci. La venda de palmes pel diumnge de Rams i de cistells per preparar lots de Nadal havien estat dues de les èpoques més importants de l’any. La pandèmia va fer perdre força, especialment, als lots nadalencs, que generaven una part important de les vendes destinades a empreses i fàbriques.
Més enllà dels articles que s’hi venien, Masclans ha estat durant dècades un punt de trobada per a clients que hi tornaven any rere any. Per a Anna Gumí, una de les parts més gratificants de la feina ha estat precisament el tracte amb les persones. Per això, el tancament arriba amb sentiments agredolços. La família reconeix l'impacte que genera posar fi a un projecte tan llarg, però també vol celebrar tot el que ha representat. "No ho celebrem amb pena, sinó satisfets de tot el que ha esdevingut Cal Masclans al llarg d’aquests 120 anys", expressa la família en el seu comiat.
Fins al 29 de novembre, la botiga continuarà oberta, sempre que disposi de gènere. Mentrestant, la família agraeix les mostres d’afecte rebudes i reivindica la importància de mantenir viu el comerç de proximitat. "Que la gent intenti comprar tant com pugui a les botigues físiques, que no tanquin. Un comerç dona vida al carrer", conclouen.