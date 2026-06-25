“Cal fer més visible el senyal d’STOP”

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Al barri de la Creu Alta, en concret al carrer de Sant Vicenç, just davant del número 98, diversos veïns alerten del mal estat de la senyalització horitzontal d’un Stop, que amb el pas del temps “s’ha anat deteriorant fins al punt de passar desapercebuda” per a molts conductors. Segons expliquen, aquesta manca de visibilitat fa que la indicació no es respecti amb la freqüència que tocaria, generant situacions de risc puntuals en aquest punt de la via.
Es tracta d’una cruïlla on la prioritat de pas correspon als vehicles que circulen des del carrer Pare Rodés, però la manca d’una senyalització clara “pot provocar confusions”. Els residents assenyalen que, a més del repintat de la marca viària, seria convenient la instal·lació d’un senyal vertical d’Stop que reforcés la indicació i millorés la seguretat del trànsit, per a fer-ho més visible.
Consideren que una mesura d’aquesta mena ajudaria a evitar possibles ensurts i faria més evident la norma de circulació en aquest encreuament. Demanen, en definitiva, una actuació de manteniment per part dels serveis municipals que permeti recuperar la visibilitat de la senyalització i garantir una circulació més segura en aquest punt del barri.
"Es valorarà repintar i una nova senyalització"
Fonts municipals asseguren que “es revisarà aquest punt per valorar si cal una actuació immediata de repintat de la senyalització horitzontal de l’Stop”, per millorar-ne la visibilitat i garantir que els conductors puguin identificar correctament la prioritat de pas en aquest encreuament. A més, el consistori també estudiarà “si és necessari reforçar la senyalització vertical existent o incorporar-ne de nova”, per tal de complementar la marca viària actual i augmentar la seguretat a la cruïlla, especialment en un punt on conflueixen vehicles procedents del carrer Pare Rodés.
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