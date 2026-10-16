"El Nil ja està curat i ara podem respirar": l’Escola Sant Julià torna a córrer contra la leucèmia infantil

L’Escola Sant Julià ha tornat a convertir el seu pati en un espai de solidaritat aquest divendres 16 d’octubre, amb una nova edició de la cursa contra la leucèmia infantil. La iniciativa, que també ha comptat amb una xocolatada solidària, ha reunit alumnes, famílies i membres de la comunitat educativa per donar visibilitat a la malaltia i contribuir a impulsar-ne la investigació a través de la fundació Unoentrecienmil. Enguany, però, la jornada ha tingut un significat especial: el Nil, l’alumne de l’escola que l’any passat es trobava en tractament, ja ha superat la malaltia.
"Ara ja per fi amb tranquil·litat, el Nil per sort ja ha superat la malaltia", explica la seva mare, Irene Márquez. Tot i que el petit continua fent controls mèdics cada tres mesos, ja no necessita medicació. "Així que ja podem respirar", afegeix, alleujada després d’un període difícil per a tota la família.
La mare assegura que aquesta edició ha estat la més especial de totes, tant per l’evolució favorable de la salut del seu fill com perquè la celebració ha coincidit amb el seu aniversari. Una jornada que, a més, ha arribat carregada de sorpreses i mostres d’afecte.
Una escola que és "part de la família"
Una de les coses que més han emocionat Márquez ha estat la implicació de l’equip directiu del centre, format per la Bibiana, la Laura i la Bea, que ja a començament de curs es van posar en contacte amb Unoentrecienmil per organitzar la cursa. "Això em va emocionar moltíssim. No són el típic equip directiu, són part de la família", destaca. Segons explica, durant tot el procés han estat pendents de l’evolució del Nil i de les necessitats de casa seva, sempre disposades a ajudar.
El suport de l’escola també s’ha fet evident en la relació del petit amb els companys de classe i amb la seva tutora, la Tere. "Ha estat molt protegit des del primer moment", explica la mare, que agraeix especialment la manera com el centre ha acompanyat el seu fill durant la malaltia. Fins i tot, l’escola va establir un protocol específic per al Nil, una mostra de la implicació de la comunitat educativa.
L’edició d’aquest any també ha incorporat moments inesperats. Un grup de motoristes de REDRUM SPAIN s’ha sumat a la iniciativa solidària. La família havia coincidit amb ells casualment un dia pels carrers de Sabadell, quan el Nil els va veure i els va demanar fer-se una fotografia. El grup, que també organitza actes solidaris vinculats a la lluita contra el càncer, ha volgut tenir un detall amb el petit i li ha regalat una armilla amb el seu logotip.
La seva arribada a l’escola ha estat un dels instants més emocionants per a la mare. "Quan han entrat les motos i els alumnes han començat a cridar, ha sigut molt emocionant!", recorda.
La mare té paraules d’agraïment per a totes les persones que han participat i les que han acompanyat la família durant aquest temps. Però vol que la jornada serveixi, sobretot, per anar més enllà del cas del seu fill. "El que m’agradaria dir és que amb tot això el que volem és que s'augmenti la investigació i donar visibilitat a aquest tipus de malaltia", reivindica.