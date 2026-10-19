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FOTOS | Evacuen diversos veïns per la caiguda d'un sostre en un domicili de Sabadell

Sabadell

Els Bombers confirmen que no hi ha ferits en l'incident i només s'han produït danys materials

  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell -
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell -
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell -
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell -
Publicat el 19 d’octubre de 2026 a les 15:08
Actualitzat el 19 d’octubre de 2026 a les 15:48

Ensurt a Sabadell per la caiguda d'un sostre en un domicili del barri de Campoamor. Els Bombers de la Generalitat s'han activat aquest dilluns al migdia, a les 13:17 h, en un avís al passatge de Foix per l'ensorrament d'un forjat a la planta baixa de l'edifici del número 22-24. Segons informen des del cos, tres forjats i un mur de càrrega han caigut a la zona on hi havia aparcat un vehicle, que ha quedat totalment destrossat. En l'incident, els veïns han pogut sortir de l'edifici sense problemes i "ningú troba a faltar a ningú", segons exposen fonts dels Bombers. De moment, es desconeixen les causes del col·lapse.

L'edifici afectat és un bloc de planta baixa i tres pisos, i presenta nombroses esquerdes a diferents cares de la façana principal. Per això, s'ha fet una evacuació preventiva dels domicilis contigus per evitar qualsevol afectació major. En el succés hi han treballat unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques i de la Policia Municipal de Sabadell. Responsables de l'Ajuntament de Sabadell estan revisant la façana per determinar què ha passat i com s'ha d'actuar a partir d'ara. Paral·lelament, la companyia de gas ha fet les pertinents comprovacions i ha descartat qualsevol relació. El succés, doncs, ha acabat en un incident sense afectacions personals i només ha provocat danys materials. 

Fotos de Juanma Peláez

 

  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
  • Cau un sostre en un domicili de Sabadell
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