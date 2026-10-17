La Festa Major del Safareig ha viscut una jornada marcada per la participació, la convivència i les ganes de fer barri. L’organització ha comportat mesos de feina per a una associació que, segons explica Sílvia Auladell, de l’Associació de Veïns dels Safareigs, compta actualment amb pocs membres actius. A més, la previsió de pluja va obligar a replantejar part del programa i a buscar alternatives per mantenir la celebració. Finalment, es va anul·lar el concert nocturn i es van modificar algunes propostes.
Un dels principals encerts ha estat el canvi d’ubicació, amb activitats davant del safareig i l’ocupació d’un tram del carrer de les Paus per instal·lar les paelles. Tot i que l’espai anterior, a la plaça de les Dones del Tèxtil, permetia acollir més gent, Auladell destaca que la nova localització ha facilitat el contacte amb els residents de la zona. "El nostre objectiu és arribar a la gent del barri, que ens coneguin, que es facin socis i que s’impliquin una mica més", assenyala.
El concurs de paelles ha estat, de moment, l’activitat estrella de la festa. Set paelles han competit en una jornada que ha reunit unes 115 persones al dinar. La iniciativa, que enguany arriba a la segona edició, ha combinat "la competitivitat amb un ambient festiu i de companyonia". També han tingut bona acollida les activitats del matí, amb un taller de ioga i una proposta de ball de saló.
Més enllà de la celebració, l’associació reivindica la seva funció com a eina de participació ciutadana. Auladell explica que l’entitat vol "donar resposta a les inquietuds del veïnat i actuar com a interlocutora davant l’Ajuntament en qüestions que afecten el barri", com els possibles canvis en la mobilitat al carrer de la Salut o el futur de la fàbrica de Campany, que defensa que es destini a un equipament d’ús veïnal.
El principal repte, però, continua sent ampliar la base social. "Necessitem aconseguir que més gent es faci sòcia, fer xarxa i fer comunitat", conclou Auladell.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: