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Identifiquen un presumpte carterista en un autobús de Sabadell amb una ordre d’expulsió vigent

Sabadell

La Policia Municipal el va localitzar al carrer de les Tres Creus després de rebre un avís per un intent de furt i el va traslladar a dependències de la Policia Nacional

  • Policia Municipal de Sabadell -
Publicat el 16 d’octubre de 2026 a les 15:41
Actualitzat el 16 d’octubre de 2026 a les 15:42

La intervenció de la Policia Municipal de Sabadell arran d’un intent de furt en un autobús de Transports Urbans de Sabadell (TUS) va acabar aquest dijous, 15 d’octubre, amb la identificació d’un presumpte carterista que tenia una ordre d’expulsió vigent, segons expliquen des de l'Ajuntament de Sabadell. Els fets van tenir lloc cap a les 15 h, quan la Policia Municipal va rebre un avís que alertava de la presència d’un presumpte carterista a l’interior d’un autobús de la TUS. Una patrulla es va desplaçar fins al lloc indicat i va localitzar l’home al carrer de les Tres Creus. 

Segons ha informat la Policia Municipal, la revisió de les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància de l’autobús va permetre confirmar l’intent de furt i identificar la persona implicada. Un cop identificat, els agents van comprovar les seves dades i van detectar que tenia un requeriment d’expulsió vigent. Davant d’aquesta situació, el van traslladar a dependències de la Policia Nacional perquè es tramités el procediment corresponent. Finalment, l’home ha estat internat en un Centre d’Internament d’Estrangers mentre es resol la seva situació administrativa.

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