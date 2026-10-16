ARA A PORTADA
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Sabadell Hi haurà judici oral contra Santi Laiglesia pel crim d'Helena Jubany Albert Acín Serra | Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Protecció Civil activa una alerta per la previsió de pluges durant el cap de setmana J. C. P.
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Esports "Volem guanyar els italians com sigui": dos jugadors del CN Sabadell, al primer torneig internacional de Waterpolo Ability Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Dos dies sense llum a dos blocs de Sabadell després de detectar corrent elèctrica a l'aigua: "Som 40 famílies afectades" Marta Ordóñez
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Identifiquen un presumpte carterista en un autobús de Sabadell amb una ordre d’expulsió vigent
Sabadell
La Policia Municipal el va localitzar al carrer de les Tres Creus després de rebre un avís per un intent de furt i el va traslladar a dependències de la Policia Nacional