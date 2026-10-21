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La Generalitat busca facilitar l’accés dels municipis als fons europeus

Sabadell

El Govern català ofereix assessorament als ajuntaments per impulsar projectes finançats per la UE

  • Jaume Duch, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior -
Publicat el 21 d’octubre de 2026 a les 09:35
Actualitzat el 21 d’octubre de 2026 a les 09:36

El Departament d’Unió Europea i Acció Exterior ha presentat un servei d’assessorament adreçat als ens locals per facilitar-los l’accés als fons europeus. La iniciativa vol ajudar els municipis de menys de 20.000 habitants a preparar projectes i optar a convocatòries gestionades directament per la Comissió Europea. El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, va participar en la sessió, celebrada a la Sindicatura de Comptes, on va defensar la necessitat de reforçar la presència dels municipis en aquests programes. El servei ofereix suport en totes les fases dels projectes, des de la idea inicial i la cerca de socis fins a l’execució i la justificació dels ajuts.

Duch va assenyalar que els fons Next Generation estan "pràcticament esgotats" i va apuntar que cal aprofitar les convocatòries actuals i preparar-se per als nous pressupostos europeus, previstos a partir del 2028. A la vegueria de Barcelona hi ha 87 projectes vigents amb una aportació europea de 17,9 milions d’euros. El conseller va assegurar, també, que "encara hi ha marge" per captar més recursos i va remarcar que el nou servei treballarà de manera complementària amb la Diputació de Barcelona. La trobada s’emmarca en una ronda de sessions informatives que el Govern duu a terme en diferents punts de Catalunya per donar a conèixer aquest suport als ajuntaments i altres administracions locals.

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