ARA A PORTADA
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Sabadell Els veïns del bloc de Sabadell on va caure el sostre continuen sense poder tornar a casa Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Veïns de la plaça de Ròmul demanen aclarir l’origen de l’avaria elèctrica: "Hi ha gent que continuarà sense llum perquè no té diners" Marta Ordóñez
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Sabadell "Volem que la gent deixi el mòbil aparcat": el gir de 180 graus del 'Tato' Ruiz, de Sabadell a un hotel en plena natura Sílvia Fernández Sequero
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Castellar del Vallès Els usuaris del C1 avisen: "Per arribar al Taulí, ara tinc menys busos des de Castellar" Marc Béjar Permanyer
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La Panera Solidària d’Atendis torna amb regals de més d’un centenar de comerços
Sabadell
Les paperetes costen 2,50 euros i ja es poden comprar en línia, als establiments adherits i als centres de l’entitat. El sorteig se celebrarà el 30 de desembre