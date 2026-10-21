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La Panera Solidària d’Atendis torna amb regals de més d’un centenar de comerços

Sabadell

Les paperetes costen 2,50 euros i ja es poden comprar en línia, als establiments adherits i als centres de l’entitat. El sorteig se celebrarà el 30 de desembre

  • Els productes de la Panera Solidària a l'aparador del Xeviot -
  • Els productes de la Panera Solidària a l'aparador del Xeviot -
Publicat el 21 d’octubre de 2026 a les 13:11
Actualitzat el 21 d’octubre de 2026 a les 13:12

La solidaritat del comerç local tornarà a omplir un aparador de Sabadell amb la 15a edició de la Panera Solidària d’Atendis. La iniciativa, que ja està en marxa, reunirà regals cedits per més d’un centenar de comerços amb l’objectiu de recaptar fons per ampliar les oportunitats d’activitats de les més de 300 persones que atén la fundació. Les paperetes tenen un preu de 2,50 euros i ja es poden adquirir a través del web d'Atendis, als establiments col·laboradors i als diferents centres de l’entitat.

Com és habitual, la panera quedarà exposada a la botiga Xeviot, situada al passeig de Manresa, 30, on es podran veure els productes que en formen part. L’aparador també disposarà d’una pantalla informativa amb detalls de la iniciativa.  El sorteig tindrà lloc el 30 de desembre, a les 12 h, davant de notari.

La Fundació Atendis ha agraït la implicació dels establiments que contribueixen a omplir la panera, especialment els comerços adherits a Sabadell Comerç Centre. També ha destacat la col·laboració de Xeviot, que cedeix el seu aparador per exposar els regals, i de l’Ajuntament de Sabadell. La iniciativa compta, un any més, amb la participació de l’Escola Illa de Sabadell en la imatge de la campanya. En aquesta edició, el cartell i la identitat visual han anat a càrrec de l’alumne Zach Alarcón, amb una proposta que vol reflectir els valors d’inclusió i participació vinculats a la Panera Solidària.

Amb quinze edicions a l’esquena, la iniciativa manté el doble objectiu de mobilitzar la ciutadania al voltant d’una causa social i aconseguir recursos per afavorir les activitats i les oportunitats de les persones ateses per Atendis.

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