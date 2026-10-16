Els maquinistes de Renfe convoquen una vaga el 29 d’octubre per reclamar més seguretat ferroviària

El sindicat de maquinistes Semaf ha acordat convocar una jornada de vaga de 24 hores per al pròxim 29 d'octubre a totes les empreses del grup Renfe, adreçada a tot el personal de conducció. En un comunicat, la formació assegura que la protesta té com a objectiu exigir millores en la seguretat ferroviària, després que hagi resultat "infructuosa" la via prèvia de la Comissió de Conflictes. En una reunió mantinguda aquest divendres amb el Ministeri de Transports, Adif, l'AESF i Renfe, el sindicat afirma que ha "constatat" el "bloqueig administratiu" dels acords signats tant en aquest àmbit com en protocols davant d'emergències meteorològiques, contractació de nous maquinistes, atenció en atropellaments i fiabilitat del material rodant.
"Tot segueix igual de paralitzat que en el mes de maig", ha afirmat el sindicat de maquinistes després de la reunió, que ha puntualitzat que la convocatòria de vaga té l'objectiu de reclamar que "es compleixin" uns compromisos "vitals" per "transformar el sistema ferroviari i fer-lo molt més segur".
En el cas dels protocols per emergències climàtiques, el sindicat reclama que siguin "reals i vinculants", així com una normativa "clara" que "coordini les comunicacions en situacions de risc". En aquest sentit, exigeix que "no s'avantposi mai la urgència per circular per sobre de la seguretat".
La formació també demana un canal "directe" entre sindicats, l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) i la Inspecció de Treball; trens "fiables i segurs" amb solucions tècniques "reals i definitives" als "problemes de seguretat i fiabilitat" del material rodant.
Compromisos complerts
Per la seva banda, Renfe ha assegurat que ha complert "la totalitat dels compromisos assumits" en l'acord del 9 de febrer per reforçar el sistema ferroviari després de l'accident a Adamuz. "Les mesures l'execució de les quals corresponia a Renfe han estat desenvolupades íntegrament", assegura la companyia ferroviària, que considera que "bona part de les reivindicacions utilitzades per justificar la mobilització excedeixen de l'àmbit competencial de l'empresa".
Així, a parer de Renfe, el "seguiment" dut a terme per les diferents administracions implicades "posen de manifest que les actuacions compromeses per Renfe han estat executades i que, de les 24 mesures restants, fora de l'àmbit de Renfe, 17 ja s'han executat i en les 7 restants es continua avançant a través dels procediments administratius, reguladors i tècnics previstos".
A més, Renfe assegura que també ha "complert" el compromís d'impulsar una taxa addicional de contractacions de fins a 1.200 treballadors i els adquirits de matèria de manteniment ferroviari.
Per tot plegat, Renfe subratlla que "respecta" l'exercici del dret de vaga, però "lamenta" una convocatòria que "pot afectar milers de viatgers tot i els avenços duts a terme i del compliment íntegre de les obligacions assumides per la companyia en l'acord de febrer".