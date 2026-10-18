Mare i filla de Sabadell publiquen una guia per "sobreviure" a la Selectivitat des de l'humor i la empatia

La selectivitat no és només un conjunt d'exàmens acadèmics; és una prova de resistència emocional que afecta a tota la llar. Amb l'objectiu de desdramatitzar, acompanyar i ajudar emocionalment en aquesta etapa plena d'estrès, la jove sabadellenca Uma Reig i la seva mare, Berta Rubio, han unificat forces per escriure 'Cómo sobrevivir a la SELE', una guia pràctica, directa i carregada d'humor que aborda el curs de segon de Batxillerat des de les dues perspectives, la d'alumna i la de mare.
La idea de projecte va sorgir de la Berta Rubio, mare de tres fills i amb vocació d'escriptora, qui treballa habitualment amb el món editorial. "Em va semblar bonica la idea, no tenia gaire sentit parlar de com encarar aquesta etapa com a família sense la seva veu", explica. Per la seva banda, l'Uma Reig, que actualment cursa el grau en Fisioteràpia, admet que la seva principal reacció no va ser d'entusiasme: "L'últim que vull és saber més de la Sele", recorda haver-li dit a la seva mare. "Primer em va dir que només hauria de comentar alguna cosa, però vam acabar fent-ho les dues juntes".
Lluny de ser un manual escrit a posteritat, el llibre es va redactar de setembre a maig, paral·lelament al desenvolupament del curs. "Ha sigut real, amb l'estrès constant. No és allò que diguis 'hem fet un llibre del que recordem'. No, era en temps total", emfatitza Rubio. L'estructura del llibre s'assimila a una cronologia: comença de forma evolutiva des de l'inici de curs, combinant capítols per a estudiants, seccions per als adults i punts de trobada conjunts. Entre el seu contingut s'inclouen exercicis, test d'autoconeixement i espais per desfogar-se. "És un llibre molt dinàmic que t'acompanya durant el procés, que permet dispersar-te una mica i connectar amb la família", detalla Reig.
Per nodrir l'obra de contingut real, Uma Reig va involucrar companys i docents del seu propi centre, l'Institut Industrial de Sabadell. "No podríem no parlar dels professors ni no contemplar com ho vivien els meus companys", assenyala la jove. El llibre inclou consells directes del professorat, anècdotes reals i un apartat dedicat als diferents 'tipus de profes'. Respecte a la pressió acadèmica, Reig aporta una visió tranquil·litzadora per als futurs examinats: "Et fiquen molta pressió i no és per a tant. Els tres dies, jo m'ho vaig passar bé, vas allà, està tothom en la mateixa situació als passadissos i repassem junts. El 'Batxi' és molt pitjor".
Més enllà de les notes de tall, que mare i filla qualifiquen 'd'angoixants' per la diferència de centèsimes, el llibre busca ser un reflex de la convivència familiar. "No es tracta només d'aprovar o d'aconseguir una determinada nota, sinó de com arribem fins aquí com a adolescents, adults, en definitiva, com a família", reflexiona Rubio. Sobre el paper dels progenitors, Rubio ho té clar: "Als pares, sobretot, que confiïn. Si el nano se l'estampa, és un aprenentatge que ha de fer ell". A la vegada, Reig demana als adults que no perdin la perspectiva: "La meva mare de vegades s'oblida que tenim gairebé 18 anys. L'adolescent de qui estàs parlant és quasi major d'edat, has de trobar el punt en deixar anar una mica", alhora que recorda als estudiants que per als pares "també és un canvi molt bèstia".
L'obra, ja oficialment publicada per l'editorial VR Europa, es presentarà a la ciutat el dijous 19 de novembre a les 19 h a La Llar del Llibre de Sabadell, on les autores sabadellenques compartiran les claus d'aquesta guia que demostra que, amb humor i comunicació, és possible sobreviure a la selectivitat.