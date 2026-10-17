La moda de segona mà es vesteix d’inclusió social a Sabadell

El Casal Popular El Tallaret, al barri de la Creu Alta, s’ha convertit aquest cap de setmana en un punt de trobada per als amants de la moda vintage i el consum responsable. CIPO i la Fundació Formació i Treball celebren des de divendres el primer Market Vintage ecosocial de Sabadell, una iniciativa que posa a la venda unes 3.000 peces de roba dels anys 80, 90 i 2000 i que aquest dissabte continua amb una jornada de portes obertes al públic, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. El mercat tancarà diumenge al migdia, després d’una última jornada de 10 a 14 h, amb un vermut musical.
La proposta va més enllà de trobar peces singulars, marques destacades o bàsics de qualitat. El projecte vol reivindicar la reutilització tèxtil com una alternativa de consum amb personalitat pròpia i, alhora, apropar la tasca de les entitats socials a nous públics, especialment als més joves.
"Estem molt contents, perquè és la primera vegada i és una molt bona estrena", explica Joan Madaula, president de CIPO, que destaca la bona resposta inicial de la iniciativa. Madaula subratlla que el mercat neix amb una mirada posada en l’economia circular, en la necessitat de fer arribar aquests valors a les noves generacions i en donar a conèixer la seva tasca al jovent. "Volíem celebrar l’economia circular i, sobretot, captar públic jove", assenyala.
De la recollida a una nova oportunitat
El Market Vintage és fruit de la col·laboració entre dues entitats que ja treballen en l’àmbit de la gestió i la reutilització de roba. CIPO, a través del seu Servei de Gestió de Residus, participa en la recollida tèxtil, mentre que Formació i Treball s’encarrega de seleccionar i preparar peces perquè puguin tornar a circular. L’entitat, que enguany ha obert una nova seu a Sabadell, desenvolupa projectes de reutilització com les botigues Moda re- i Beyondwear, especialitzada en roba vintage.
Segons Madaula, a la planta de Formació i Treball arriben diàriament unes 15 tones de roba que es classifiquen i es preparen per donar-los una nova sortida. Una part de les peces seleccionades és la que ha arribat al mercat sabadellenc. "Ens en van arribar 3.000, que són totes a la venda, i tenim estoc que anem traient a mesura que anem venent", detalla el president de CIPO.
Aquest circuit també té una dimensió laboral i social. Formació i Treball promou oportunitats d’inserció laboral per a persones en situació de vulnerabilitat, mentre que CIPO treballa per afavorir la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Els recursos generats pel mercat contribuiran als projectes de totes dues entitats.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: