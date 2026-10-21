“Les meves filles van entrar amb barracons i han sortit amb barracons”: més de 15 anys de lluita per un institut definitiu

L’inici d’un nou curs escolar torna a posar sobre la taula una de les assignatures pendents de l’educació a Sabadell: la construcció dels edificis definitius dels instituts Arraona, Virolet i Narcisa Freixas i Cruells, que encara depenen de mòduls prefabricats. Després d’anys d’espera i de diverses promocions d’alumnes que han passat pels barracons, les comunitats educatives continuen pendents d’unes instal·lacions definitives, mentre els projectes avancen a ritmes diferents.
Segons fonts del Departament d’Educació, l’Institut Arraona es troba en fase de licitació de les obres, amb la previsió que els treballs comencin durant el primer trimestre del 2027. L’Institut Narcisa Freixas està en fase de redacció del projecte; mentre que l’Institut Virolet és en fase d’avantprojecte. La situació actual, per tant, encara deixa lluny la finalització dels tres equipaments. L’Institut Arraona, situat al barri de Can Llong, és el projecte que es troba en una fase més avançada. També és el punt més crític: hi ha vuit barracons, que acullen centenars d’estudiants. Educació preveu que les obres comencin durant el primer trimestre del 2027, un cop es completi el procés de licitació. El futur edifici s’ha de construir en un solar del carrer de Zúric i està pensat per acollir cinc línies d’ESO i tres de batxillerat.
“Les meves filles van entrar i han sortit amb barracons”
Neli Carmona va començar a lluitar per un edifici definitiu per a l’institut Arraona el 2008, quan estava embarassada i els seus fills encara no havien arribat al centre. “Vam començar la lluita abans per no trobar-nos això”, recorda. Disset anys després, dues de les seves filles ja han acabat els estudis a l’institut i el petit cursa primer de batxillerat, encara en unes instal·lacions provisionals. “La veritat, no sé si els nostres fills sabrien viure en un institut normal”, admet.
La presidenta de l’AMPA comparteix el cansament amb Immaculada Trani, tresorera de l’associació, que resumeix l’experiència de les famílies: “Han sigut falses esperances: ara sí, ara no, i mai arriba el moment”. Irene Cuadros, que es va incorporar fa quatre anys a l’associació, explica que al principi els deien que la situació era provisional. “Tu vols creure-ho”, explica. “Però veia la cara de les altres mares, que estaven cansades de promeses”, afegeix. “El pas del temps acaba generant desconfiança quan els anuncis no es tradueixen en resultats”, lamenta.
Més enllà de l’espera, les mares assenyalen les mancances que comporta estudiar en unes instal·lacions concebudes com a provisionals. “No hi ha laboratori, no hi ha gimnàs. No tenim res, no podem fer activitats”, lamenten. Les classes s’imparteixen en mòduls separats i els alumnes han de sortir a l’exterior per desplaçar-se entre alguns espais, fins i tot quan plou. El pati tampoc no ofereix les condicions que voldrien per als estudiants. Les famílies descriuen un espai sense prou zones d’ombra ni bancs. Algunes de les alternatives per a l’estona d’esbarjo s’han pogut habilitar amb aportacions de les mateixes famílies i del centre, com ara taules de ping-pong o jocs d’escacs. Per fer esport, els alumnes han de recórrer a instal·lacions externes o compartir les pistes de l’escola del costat.
La comparació amb altres centres també fa evident la diferència d’instal·lacions. Les mares expliquen que alguns alumnes se n’adonen quan participen en intercanvis amb altres instituts i descobreixen espais dels quals ells no disposen. “Els arriba a fer vergonya portar-los en aquestes instal·lacions, després de veure els altres instituts”, lamenten.
Des de la direcció del centre també alerten que hi ha reparacions pendents als mòduls. Expliquen que fa un parell d’anys que demanen una revisió de les instal·lacions, però que, de moment, no han aconseguit que s’hi facin les actuacions necessàries.
Com avancen Narcisa i Virolet?
L’Institut Narcisa Freixas i Cruells, a l’Eixample, es troba actualment en fase de redacció del projecte. Aquesta situació difereix del calendari que s’havia presentat l’any passat, quan es preveia l’inici de les obres durant el 2026. El nou centre s’ha de construir en un solar de les antigues cotxeres de la TUS, a la confluència de la carretera de Barcelona amb els carrers de Calders i de Martí l’Humà. La proposta anunciada preveu un edifici d’uns 4.200 metres quadrats construïts, amb capacitat per a tres línies d’ESO i dues de batxillerat.
L’Institut Escola Virolet, que ja disposa d’un edifici per a infantil i primària, continua pendent de la construcció de les instal·lacions definitives per a secundària. Educació situa ara aquesta actuació en fase d’avantprojecte. El nou edifici ha de completar les instal·lacions del centre i permetre que els alumnes d’ESO disposin d’espais propis. La inversió prevista que s’havia donat a conèixer anteriorment era d’uns 3,5 milions d’euros, però encara queden diverses fases administratives i tècniques abans de poder començar les obres.