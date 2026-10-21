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Els Mossos detenen quatre persones amb armes de foc a l'interior d'un pàrquing de Sabadell

Sabadell

Van detenir un home que estava escapant del lloc dels fets i van trobar tres persones més amagades a sota de diversos vehicles del garatge

  • Els Mossos durant un operatiu a Sabadell, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 21 d’octubre de 2026 a les 10:11
Actualitzat el 21 d’octubre de 2026 a les 12:40

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la matinada quatre persones per tinença d'armes en un aparcament de l'N-150. Segons ha avançat Elcaso.cat i ha confirmat aquest mitjà, la policia catalana va rebre un avís a la 1:30 h per la presència de dos sospitosos a l'interior d'un pàrquing de la ciutat. En rebre l'alerta, una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana i una dotació de la Brigada Mòbil han arribat ràpidament a la zona per mirar què hi passava, ja que l'avís assegurava que hi havia persones encaputxades. 

En arribar, els efectius han vist un vehicle que ha fugit a gran velocitat i no ha pogut ser aturat, i una persona que marxava caminant de l'interior. En veure l'home a peu, els efectius l'han aturat i han pogut determinar que a l'aparcament hi havia una furgoneta amb dues armes de foc a dins. Segons afirma el mitjà que ha avançat la informació, es tractaria d'una pistola Glock i una AK-47. Al vehicle també s'hi han trobat diversos guants, passamuntanyes i brides. D'altra banda, a dins del mateix pàrquing es van trobar tres persones amagades a la part inferior de diversos vehicles i també han estat detingudes. 

Així, després d'un primer avís per la presència de dos homes que aixecaven sospites, els quatre homes han estat arrestats per tinença d'armes i el cas es troba en una investigació oberta. Ara, la Divisió d'Investigació Criminal farà les comprovacions per saber què hi feien els sospitosos i les armes allà i amb quina finalitat. 

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