ARA A PORTADA
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Sabadell Veïns de la plaça de Ròmul demanen aclarir l’origen de l’avaria elèctrica: "Hi ha gent que continuarà sense llum perquè no té diners" Marta Ordóñez
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Sabadell Els veïns del bloc de Sabadell on va caure el sostre continuen sense poder tornar a casa Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Els Mossos detenen quatre persones amb armes de foc a l'interior d'un pàrquing de Sabadell J. C. P.
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Sabadell Cada dia laborable marxen de Sabadell més de 46.000 persones: així es mou la ciutat un dia feiner Jan Cañadell Puigmartí
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Els Mossos detenen quatre persones amb armes de foc a l'interior d'un pàrquing de Sabadell
Sabadell
Van detenir un home que estava escapant del lloc dels fets i van trobar tres persones més amagades a sota de diversos vehicles del garatge