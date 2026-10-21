ARA A PORTADA

Nou dispositiu Kanpai a Sabadell amb dos detinguts i més de 50 identificats

Sabadell

El desplegament es va dur a terme aquest dimarts a la tarda a l'estació de Rodalies de Sabadell Nord

  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord -
Publicat el 21 d’octubre de 2026 a les 13:47

Nou desplegament pel Pla Kanpai a Sabadell. La Policia Municipal de Sabadell, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van dur a terme aquest dimarts a la tarda un nou dispositiu en contra dels multireincidents. El desplegament policial es va fer a l'estació de Rodalies de Sabadell Nord, a la plaça d'Espanya. Els controls es van centrar en els moviments de passatgers a l'estació, amb l'objectiu de detectar possibles infraccions i dur a terme les actuacions corresponents en un dels punts amb més moviment ferroviari de Sabadell.

En total, el dispositiu policial es va saldar amb 54 persones identificades durant els controls. Al llarg de l'actuació, els agents van interposar vuit denúncies administratives per tinença de substàncies estupefaents, una altra per portar una navalla i una més per tinença d'un esprai. Aquestes intervencions es van dur a terme en el marc de les comprovacions policials efectuades als usuaris que entraven i sortien de l'estació durant diverses hores. Per la seva banda, la Policia Nacional va detenir dues persones per qüestions relacionades amb l'estrangeria.

Fotos de Juanma Peláez

  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
  • Nou dispositiu del pla Kanpai a Sabadell Nord
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