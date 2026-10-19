Quaranta famílies de Sabadell en risc de quedar-se sense casa

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Sabadell, juntament amb la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya (COSHAC), ha declarat oficialment el Bloc de Gràcia com a 'bloc en lluita'. Aquest edifici de la ciutat, alliberat el 13 d'abril de 2013 per la PAH, torna a trobar-se en una situació crítica a causa del venciment del conveni de gestió entre la Sareb i l'Agència Catalana de l'Habitatge, previst per aquest mes de desembre.
L'immoble, propietat originalment de Caixa Penedès i que portava set anys buit, va ser recuperat per donar sostre a quaranta famílies. Com recorda Marina Soreda, representant de la PAH Sabadell, "el Bloc de Gràcia és una mostra del que pot aconseguir una organització popular davant d'un sistema que expulsa les famílies de casa seva mentre manté habitatges buits", explica. L'any 2018, després d'anys de resistència i negociació, les veïnes van aconseguir signar contractes de lloguer social gestionats per la Generalitat. Això no obstant, aquests contractes van caducar fa gairebé tres anys i ara la falta d'acord per la seva renovació deixa les famílies en "una situació de total vulnerabilitat residencial".
El conflicte s'ha agreujat amb el procés de reconversió de la Sareb cap a la nova empresa pública estatal gestionada pel Ministeri d'Habitatge, anomenada Casa 47. Des dels col·lectius socials denuncien que aquesta nova entitat imposa un model de 'lloguer assequible' en comptes de 'lloguer social', establint uns criteris d'accés que deixen fora les famílies més vulnerables. Marta Espriu, portaveu de la COSHAC, alerta sobre aquest canvi de model: "Casa 47 posa sobre la taula uns lloguers assequibles en els quals no s'hi pot accedir si no hi ha un mínim d'uns 18.500 euros d'ingressos familiars anuals. Es vol deixar fora la gent més vulnerable d'aquests lloguers", explica. A més d'aquests requisits d'ingressos, també avisa que la nova entitat contempla cobrar com a mínim un 30% dels ingressos familiars, xifres molt per sobre de les fraccions d'entre el 10% i el 18% que preveu la legislació actual del lloguer social.
A més de la renovació del conveni general, les entitats exigeixen que es regularitzi la situació de set famílies que actualment viuen al bloc sense contracte. Sobre aquesta qüestió, Julià Moia, veí del Bloc de Gràcia i membre de la PAH, assenyala directament les administracions: "Si hi ha set famílies vivint de forma irregular és per la inacció de les administracions públiques", recalca. També ha afegit que, "el Bloc de Gràcia és el resultat de més de 13 anys d'organització popular, suport mutu i lluita col·lectiva; des de la PAH hem demostrat que l'organització pot transformar la realitat i conquerir drets", conclou.
Durant l'acte, les portaveus i representants de les entitats han assenyalat directament la responsabilitat política del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), en governar simultàniament a l'Ajuntament de Sabadell, a la Generalitat de Catalunya i a l'Estat (a través del PSOE). Des del moviment veïnal reclamen que la gestió dels habitatges de la Sareb a Catalunya sigui assumida al 100% per la Generalitat, per garantir la continuïtat dels lloguers socials. "No acceptarem que les administracions governades pel mateix partit es passin la pilota mentre les famílies continuen esperant una solució", ha emfatitzat Soreda. En la mateixa línia, Espriu ha reclamat que "aquesta gestió dels pisos sigui feta des de la Generalitat de Catalunya, que és com se'ns havia promès. No pot ser que el parc públic exclogui la població que realment té un problema amb un lloc on viure", tanca.