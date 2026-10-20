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Alerten de la presència d'una plaga de paneroles a l'institut Pau Vila de Sabadell

Sabadell

El centre va detectar una presència important d’aquests insectes a principi de curs i el pròxim 2 de novembre hi ha prevista una intervenció per tractar la plaga

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Publicat el 20 d’octubre de 2026 a les 15:38

L’Institut Pau Vila de Sabadell té previst dur a terme una actuació de control de plagues el pròxim 2 de novembre a primera hora del matí, després que des de l'inici de curs s'hagi detectat una presència important de paneroles al centre. Segons informen fonts de l'institut, l’empresa encarregada del tractament va visitar les instal·lacions la setmana passada per preparar el pressupost de la intervenció i el primer dilluns del mes vinent es durà a terme. L'actuació pretén acabar amb la presència dels exemplars a les aules, un problema que ha estat confirmat per alumnes del Pau Vila. 

El cas s’emmarca en una problemàtica que també afecta l’entorn del barri de Gràcia –i de desenes de punts de la ciutat–, on diversos veïns fa temps que alerten de la presència de paneroles. Les queixes per l’aparició d’aquests exemplars són recurrents a la zona i han situat la qüestió entre les preocupacions d’alguns residents. Un problema que apareix, principalment, a l'estiu, però s'està allargant en alguns casos. 

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