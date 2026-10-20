ARA A PORTADA
-
Sabadell Cada dia laborable marxen de Sabadell més de 46.000 persones: així es mou la ciutat un dia feiner Jan Cañadell Puigmartí
-
-
Sabadell Més cotxes a les mateixes carreteres: creixen les retencions (+9%) a la C-58 i l'AP-7 al Vallès Occidental Marta Ordóñez
-
Sabadell Alerten de la presència d'una plaga de paneroles a l'institut Pau Vila de Sabadell J. C. P.
-
Cultura i oci Roger Padrós publica 'Per tu', una abraçada al nen indefens que un dia es va trencar Guillem Plans Roca
Alerten de la presència d'una plaga de paneroles a l'institut Pau Vila de Sabadell
Sabadell
El centre va detectar una presència important d’aquests insectes a principi de curs i el pròxim 2 de novembre hi ha prevista una intervenció per tractar la plaga