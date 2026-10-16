Protecció Civil activa una alerta per la previsió de pluges durant el cap de setmana

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges intenses el cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i vespre. Les precipitacions afectaran principalment la meitat est de Catalunya a partir del migdia. Entre les comarques afectades en alerta taronja, el Vallès Occidental. Durant la tarda, els xàfecs podran ser intensos i al vespre tendiran a concentrar-se a prop de la costa. Es preveu un grau màxim de perill per intensitat de 3 sobre 6, amb probables superacions de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, en alguns punts. Dins la zona avisada l'afectació s'espera extensa, amb xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa. No es descarta que els mapes de divendres puguin fer augmentar les previsions de perill.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès també un avís per acumulació de pluja, amb un grau màxim de perill de 2 sobre 6. Es podran superar els 60 litres per metre quadrat en 3 hores, sobretot durant la tarda i el vespre de dissabte a sectors de la meitat est. Durant la matinada de diumenge encara pot ploure a la zona del litoral i el prelitoral, amb possibilitat de superar localment els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. A partir del matí, la previsió indica una disminució del perill.
Des de Protecció Civil es recorda que en cas de pluja intensa cal evitar els desplaçaments innecessaris i no acostar-se a rius, rieres, barrancs ni altres zones inundables. També subratlla que no s'han de travessar zones amb acumulació d'aigua ni a peu ni amb vehicle, i que cal evitar aparcar en rieres o punts soterrats inundables.