El Refugio del Sátiro celebra 30 anys com a motor de l'oci alternatiu a Sabadell

L'associació El Refugio del Sátiro compleix tres dècades d'història consolidant-se com un dels grans referents de l'oci alternatiu i la cultura del joc a Sabadell i a tot Catalunya. L'entitat sense ànim de lucre, que promou els jocs de rol i de taula com a eina de cohesió social i desenvolupament personal, ha sabut adaptar-se als canvis generacionals i superar moments crítics com la pandèmia per mantenir-se més viva que mai.
Els orígens del club es remunten al 1996 amb la naixença del Sàtir al Centre Cívic de Can Rull, un grup impulsat per amics apassionats pel rol i els jocs d'estratègia amb miniatures. Poc després va néixer el Refugio, una altra entitat més vinculada a l'associació de veïns de Sant Oleguer i amb uns objectius gairebé idèntics: normalitzar i fer accessible l'oci alternatiu. En lloc de competir, les dues entitats van unir forces a finals dels anys noranta per crear l'associació actual. El Jordi Macià, membre de l'associació, destaca molt la fusió entre les dues entitats: "Quan es va fer el Centre Cívic de Sant Oleguer, aquestes dues entitats van confluir i al cap de poc, es van fusionar per crear el que avui en dia és, la millor decisió que van fer", explica.
Des de l'octubre de 1997, el club ha tingut la seva seu al Centre Cívic de Sant Oleguer. Tot i que en els seus inicis l'activitat girava entorn del rol clàssic, concretament: Dungeons & Dragons , La crida de Cthulhu o El Senyor dels Anells i una mica de 'wargames'. La popularització dels jocs de taula moderns i els anomenats "Eurogames" com Catan o Carcassonne va fer que s'incorporessin ràpidament com a eixos vertebradors de l'entitat. A hores d'ara, El Refugio del Sátiro compta amb una trentena de socis i una ludoteca d'accés gratuït oberta a tot el públic, on les persones de totes les edats poden jugar, aprendre i conèixer gent amb interessos similars sense necessitat de ser socis. "El club és una entitat absolutament oberta a tota la ciutadania, i la nostra vocació és fer difusió i promoció de l'oci alternatiu, dels jocs socials i en comunitat, de forma totalment gratuïta, oberta i inclusiva", explica Macià.
A més de la seva presència constant a la vida festiva i cultural de la ciutat participen a la Festa Major de Sabadell, la del barri de Sant Oleguer, la de La Concòrdia, la de Sol i Padrís o l'organització de les Nocturnes del Sàtir. També, l'entitat és especialment coneguda per les 24 hores de Jocs de Taula. Aquest esdeveniment emblemàtic i singular atreu cada any participants arreu de Catalunya, fins i tot, de tot l'estat espanyol. A més a més, des del club es defensen múltiples beneficis pedagògics i socials del joc. Més enllà de la diversió, els jocs de taula treballen aspectes com l'estratègia, la memòria, la presa de decisions i la gestió sana de la frustració, mentre que els de rol potencien la creativitat, l'escolta activa i el treball en equip."Jugar permet que persones que no es coneixen comparteixin una experiència, i això fomenta l'empatia, la confiança i el sentit de pertinença", destaquen des de l'entitat, reafirmant el seu compromís per continuar sent un espai inclusiu, no discriminatori i de referència per a la ciutadania.
L'entitat acaba de celebrar el seu 30è aniversari amb una jornada plena de partides de rol, exposició de la ludoteca, un sorteig de 26 jocs i un sopar de germanor a l'Espai Àgora. Tot i haver passat per etapes complexes com la pandèmia (quan es va deixar de fer activitats), Macià celebra que, "gràcies a la voluntat de la gent de tirar-ho endavant, hem tornat a reactivar-ho tot i ara mateix hi ha molta activitat". D'aquesta manera, el club reafirma el seu compromís per continuar sent un espai de trobada i referència per a tota la ciutadania.