Revisaran els embornals més crítics en episodis de pluges fortes a Sabadell

Els darrers episodis de pluges intenses, que han provocat afectacions a Sabadell, han tornat a posar el focus en la capacitat de la ciutat per absorbir grans quantitats d’aigua. En aquest context, el PP ha reclamat aquesta tarda en el ple municipal una revisió específica dels embornals i del sistema de drenatge urbà per detectar possibles obstruccions i reforçar les actuacions de manteniment abans de l’arribada de noves precipitacions. Tots els grups hi han votat a favor.
La portaveu del grup municipal, Cuca Santos, ha defensat que aquestes infraestructures sovint passen desapercebudes, però són fonamentals quan plou. La moció demana revisar especialment els embornals on s’acumulin incidències, prioritzar-hi les tasques de neteja i elaborar un pla de drenatge urbà que permeti identificar els punts més crítics de la ciutat.
La regidora del govern municipal d’Urbanisme, Mar Molina, ha respost que “la xarxa funciona, que l’Ajuntament coneix els punts crítics i que ja disposa d’un pla d’inspecció permanent”. Tot i això, ha admès que es poden produir afectacions puntuals durant episodis de pluges intenses.
Des d’ERC, Santi Valls ha defensat la “responsabilitat de les administracions a l’hora d’evitar tragèdies”. Per la seva banda, Oriol Rifer, de la Crida per Sabadell, ha aprofitat el debat per reclamar més manteniment en altres equipaments municipals. Ha posat com a exemples la manca de refugis climàtics durant l’estiu i els problemes de filtracions que afecten espais com el camp de futbol de la Roureda i l’escola Concòrdia. També Alejandra Sandoval, de Sabadell en Comú Podem, ha remarcat que el manteniment d’aquestes infraestructures és una obligació municipal.
El regidor no adscrit Gabriel Fernández ha expressat la seva sorpresa perquè considerava que aquests controls ja es duien a terme. La també regidora no adscrita Katia Botta ha apuntat que “cal distingir entre les actuacions que ja es fan i les que encara són necessàries”.