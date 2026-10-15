Dos dies sense llum a dos blocs de Sabadell després de detectar corrent elèctrica a l'aigua: "Som 40 famílies afectades"

Unes 40 famílies –més de cent persones– de la plaça de Ròmul al barri de Can Rull de Sabadell, fa més de dos dies que estan sense subministrament elèctric arran d’una incidència que va fer saltar les alarmes: els veïns van notar corrent elèctric a l’aigua. La situació va mobilitzar la Policia Municipal, els Bombers, la companyia d’aigua i Endesa, que va tallar el subministrament per motius de seguretat.
Segons explica l'Agripina, una de les veïnes afectades, els primers problemes van començar dilluns, amb petites enrampades, però dimarts la situació es va agreujar. "La gent notava electricitat a l’aigua", relata. Des d’aleshores, les famílies continuen sense llum i, segons denuncia, encara no saben quan podran recuperar el servei. Entre els residents hi ha infants, persones grans i persones que necessiten oxigen per dormir. "No sabem si hem de desallotjar o no, no ens donen cap solució", lamenta Agripina, que explica que alguns veïns s’han hagut de refugiar a casa de familiars, amics o altres residents. D’altres passen les nits amb espelmes i han hagut de llençar els aliments que tenien a la nevera.
Una avaria a la instal·lació privada
Fonts d'Endesa exposen que van enviar una brigada després de rebre l’avís i que es va tallar el subministrament en detectar una connexió entre l’aigua i l’electricitat que provocava petites enrampades en tocar les aixetes. La companyia atribueix l’origen del problema a una errada en la instal·lació privada de la finca, que correspondria a la comunitat de propietaris i no a la xarxa de distribució d’Endesa. L’elèctrica defensa que el tall es va fer per evitar riscos per als residents, ja que una incidència d’aquest tipus pot tenir conseqüències greus. A Sabadell s'han produït morts per electrocució: el maig de l'any 2018, a tall d'exemple, un home que va morir electrocutat mentre es dutxava al seu pis de Ca n’Oriac i els veïns van haver de ser desallotjats dels blocs afectats.
Per recuperar el servei, Endesa assenyala que la comunitat haurà de contractar un instal·lador autoritzat perquè repari la instal·lació i certifiqui que compleix les garanties de seguretat exigides per la normativa. Un cop disposi del certificat que acrediti que la instal·lació és correcta i s’hagi resolt el problema, es podrà restablir el subministrament elèctric. El veïnat sosté que ja s'han iniciat els procediments i reclamen una comunicació més directa per poder recuperar "com més aviat millor" la normalitat a les seves llars.