Adaptar la xarxa elèctrica per millorar la supervivència dels ocells. És l'objectiu impulsat per Endesa, que ara posa la lupa a Castellar. L'empresa està adaptant a la vila vuit torres elèctriques per fer-les més segures per a l’avifauna. La iniciativa s'ha mostrat aquest dijous en una visita en l'entorn natural castellarenc. Aquesta adaptació se suma a les altres vuit que just s’acaben d’enllestir a Rubí, de manera que els setze suports resultants ajudaran a minimitzar el risc d’electrocució i col·lisió de les aus a les dues poblacions i, així, contribuir a la seva conservació. La intervenció a la comarca s’emmarca en el pla d’actuació que la companyia està portant a terme a Catalunya, on enguany s’actuarà en gairebé 1.500 suports. En aquest sentit, la protecció de l’avifauna es construeix sobre un model de treball compartit entre empresa i administració, en el qual les autoritats ambientals defineixen criteris de priorització, identifiquen les zones més sensibles i participen en el seguiment de les actuacions.
Des de l'empresa reivindiquen que la coordinació permet incrementar la precisió allà on el risc és més elevat i assegurar que les intervencions responen a necessitats reals de conservació. Aquesta forma de treballar, que lidera la Generalitat, es basa en l’anàlisi de dades i en la concentració d’actuacions en aquells territoris que es consideren prioritaris. Tot plegat, es fa seguint un ordre de prioritat tècnic basat en criteris de preservació d’espècies, de manera que es garanteix l’adaptació de manera urgent d’aquells suports que poden tenir un major impacte sobre l’avifauna. Així mateix, s’estudia cas a cas quins són els elements i les modificacions més adients per a minimitzar les interaccions amb l’entorn. Les reformes també comporten una millora en la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric als clients, ja que si una au s’accidenta amb la infraestructura elèctrica també pot originar-se un tall en el servei.
La companyia es va comprometre públicament amb el Govern català i organitzacions conservacionistes que qualsevol nou suport que instal·li a la xarxa estarà dissenyada per minimitzar aquests riscos tant com sigui possible, tant si es troba en zona protegida o no.