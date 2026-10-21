El ple de Castellar torna a reclamar el bus directe a Terrassa

La demanda d'una línia d'autobús directe entre Castellar i Terrassa fa mesos que sobrevola el debat polític. La qüestió, reivindicada per usuaris afectats per la manca d'opcions viàries, ha escalat al ple d'aquesta setmana. Junts per Castellar ha presentat una moció per reclamar el restabliment del servei, que també beneficiaria les urbanitzacions de Can Font i Ca n’Avellaneda. Tots els grups van votar-hi a favor. Segons les dades recollides al document, cada dia feiner es produeixen més de 7.000 desplaçaments entre els dos municipis. Per fer aquest trajecte en transport públic cal combinar les línies d’autobús C1 o C3 amb el tren de Rodalies R4, fent transbord a Sabadell. Una alternativa que pot superar l’hora de viatge, mentre que en vehicle privat per carretera és d’uns 16 minuts.
La moció recorda que antigament ja hi havia una línia directa d’autobús que cobria aquesta ruta per la carretera C-1415a i donava servei també a Can Font, Ca n’Avellaneda i Matadepera. Els juntaires defensen que recuperar aquesta connexió permetria donar una resposta a curt termini a una necessitat real de mobilitat, sense haver d’esperar el desenvolupament d’altres projectes d’infraestructura que encara es troben en estudi. A més, avisen, la situació actual afegeix pressió sobre la línia C1, altament concorreguda en hores punta. El regidor de mobilitat, Aleix Canalís, va defensar que fa temps que s'exigeixen solucions a la Generalitat, sense que s'hagi pogut desencallar la queixa.
Per a les urbanitzacions de Can Font i Ca n’Avellaneda, l’Ajuntament disposa des del 2013 d’un servei de taxi a demanda, però només funciona els dies feiners i requereix una reserva amb 24 hores d’antelació. L’alcaldessa de Castellar, Yolanda Rivera, i el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa, Xavier Cardona, van adreçar la primavera passada cartes a la Secretaria de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat per sol·licitar la creació d’aquesta línia, sense una resposta concreta. A més, el consistori egarenc ja ha aprovat per unanimitat una moció per instar el Govern català a restablir aquesta connexió i ha expressat la voluntat de treballar conjuntament amb els seus homòlegs castellarencs, que ara han recollit el guant.