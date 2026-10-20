La Corriols tornarà a recórrer el pati de casa nostra

Els amants de la muntanya estan d'enhorabona. La notícia ha corregut en els últims dies a les xarxes socials. La Corriols reprendrà la seva activitat sota la tutela del Centre Excursionista de Castellar (CEC). Una comissió de voluntaris hi està treballant per tirar endavant la prova, històricament organitzada pel Club Atlètic Castellar (CAC). "Fa un parell d'anys que no es feia. Uns quants que correm junts pensàvem que s'havia de recuperar. Tenim un pati fantàstic i no pot ser que no tinguem una cursa pròpia a Castellar", expressa Aniol Riba, un dels impulsors. Aquell esperit va anar creixent. "Des del CEC ho han liderat, amb un grup nombrós de voluntaris". L'entitat s'encarregarà dels aspectes logístics per fer-ho possible. "En tenim moltes ganes", avisa.
De moment, les inscripcions es podran fer a partir del pròxim dilluns, 26 d'octubre. El tret de sortida arribarà un dia després de la 31a edició de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya (PMMC), el pròxim diumenge, a Sant Llorenç Savall. Les inscripcions de la Corriols es faran en tres trams, fins a dues setmanes abans de la data. "Com abans s'apuntin, millor. També a nivell econòmic", avisen. La nova edició se celebrarà el 14 de març del 2027 i oferirà dos recorreguts. Un de 14 km amb uns 650 metres de desnivell positiu –la Drecera– i un altre de gairebé 25 km amb 1.300 metres de desnivell –la Fera– per les contrades del nord de Castellar.
Totes dues variants recorreran sobretot Castellar, tocant algun tram de municipis veïns com Sentmenat. "És molt corriolera. Un puja-i-baixa constant, trencacames, molt divertida. Hi ha moments que puja moltíssim", adverteix Riba. Totes dues passaran pel cim del Puig de la Creu. Enguany, a més, es promourà la inclusivitat: les persones amb alguna discapacitat visual, podran contactar amb el CEC per facilitar tots els aspectes.
El relleu, asseguren, ha estat molt positiu. L'última edició va ser el 2024. Llavors, el tarragoní Daniel Castillo i la castellarenca Raquel Picón es van imposar en la trail vallesana, que va congregar més de 250 atletes en la 10a edició. L'onzena ja escalfa motors.