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La Pegatina, Ginestà, La Fúmiga, el Calçofest... i la Festa Major de Castellar

Castellar del Vallès

La programació de la cita castellarenca torna a ser entre les nominacions dels Premis ARC 2026 per segon any consecutiu

  • El Bartomeu, 'caçat' després de la Festa Major a Castellar -
Publicat el 26 d’octubre de 2026 a les 13:58

La Pegatina, Els Catarres, Ginestà, La Fúmiga, NAINA, Partiperes, LECOCQ i ALOSA són alguns dels nominats dels Premis ARC 2026. Entre les 48 candidatures de les dotze categories també hi figuren les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus, el Calçofest, Lo Submarino de Reus i la Sala Zero de Tarragona... A més de la Festa Major de Castellar del Vallès, que repeteix nominació per segon any consecutiu. L'any passat, es va quedar a les portes de recollir el guardó, que va caure finalment en mans tarragonines per les Festes de Santa Tecla. Ara, els 'rivals' són la programació del Tura d'Olot, les Fires de Sant Narcís de Girona i les festes de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus. 

Curiosament, la programació castellarenca d'enguany ha vist passar noms d'aspirants als Premis ARC com Els Catarres o Ginestà, que van actuar a la vila vallesana. L'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) ha presentat aquest dilluns les nominacions i les novetats de la XXIV edició del certamen. La gala se celebrarà el pròxim 24 de novembre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, espai que permetrà ampliar les localitats i acollir més públic que l'any passat al Teatre Tarragona. A més, serà l'acte central de la commemoració dels 50 anys de trajectòria de l'entitat. El Vallès hi tindrà representació.

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