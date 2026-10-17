El Vallès Occidental, en avís vermell per risc de pluges torrencials

El Meteocat ha emès un nou avís vermell de 5 sobre 6 per intensitat de pluja al Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Garraf aquest vespre i nit, en la franja entre les 20 h i les 2 de la matinada. En aquestes comarques es poden registrar xàfecs intensos localment torrencials i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Aquest nou avís se suma al que ja s'ha emès a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i la Selva, on s'esperen les pluges més intenses entre les 14 h i les 20 h. Les comarques adjacents es troben en avís taronja.
Protecció Civil recomana limitar la mobilitat
Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert a les comarques en avís vermell per demanar a la ciutadania que extremi les precaucions i limiti la mobilitat, especialment en cotxe. En el cas del Vallès Occidental, l'avís arribarà davant la previsió que els xàfecs siguin més intensos a partir de les vuit del vespre.
Les autoritats recomanen utilitzar les vies principals si és imprescindible desplaçar-se i evitar les carreteres secundàries, les rieres, els torrents i els cursos d'aigua. També demanen no acostar-se a zones inundables i extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure.
Pel que fa a l'acumulació de pluja en tres hores, hi ha un avís taronja en aquesta zona per la possibilitat de registrar més de 90 litres per metre quadrat.
Risc de crescudes sobtades de rius i rieres
L'Agència Catalana de l'Aigua manté el seguiment de les conques internes davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres. Tot i que no preveu una afectació generalitzada, alerta que es poden produir augments ràpids del cabal i noves erosions en punts concrets.
L'ACA també recorda que les pluges poden afectar zones on ja es van registrar precipitacions fa dues setmanes i on algunes lleres han quedat erosionades per les darreres crescudes.