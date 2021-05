Antonio Hidalgo: "És un dia dur per la gent que sent aquests colors"

Les valoracions del tècnic arlequinat després de consumar-se el descens a 1ª RFEF.

Final imprevist: "No esperàvem el que ha passat al camp del Rayo. És una situació difícil, dura de pair, no agradable. És una nit fotuda".

Missatge a l'afició: "Sempre ha estat del nostre costat. Els que senten i estan ho seran sempre. Hem d'estar agraits del que van fer l'altre dia. És la nostra gent que ho viu des de ben petit. Aquest sentiment està més viu que mai. És un dia dur per la gent que sent aquests colors".

Detalls que han marcat la temporada: "Segurament és massa cruel anar a un punt concret. Són situacions que ens ha anat 'd'això'. És una situació cruel perquè no esperàvem el que ha passat al camp del Rayo. Ha estat el pitjor final per nosaltres".

Què els hi has dit als jugadors?: "El vestidor està molt fotut. I més després de refer-nos del dia de l'Alcorcón. És el moment de fer abraçades i estar amb la gent. No parlo mai després del partit i avui tampoc".

Continuaràs al capdavant de l'equip?: La meva situació no ha canviat. Jo tinc contracte amb el Sabadell. En aquests moments, hi ha coses que no et puc assegurar".

Sorprès pel resultat de Vallecas: "Sé que ha estat un altre cop de penal, però no et puc dir res més. No esperàvem aquest resultat, n'esperàvem uns altres. L'Sporting també s'ha posat per darrere... No puc parlar massa de què ha passat allà".

Autocrítica: "Quan es produeix un descens és que no hem fet bé tot el que necessitava la categoria. És molt cert que vam començar amb una penalització molt gran. Els jugadors han lluitat fins a l'últim segon".

Punts positius de la temporada?: "És un moment fotut per trobar coses bones. Hem d'assumir l'autocrítica des de dins del club. Hem treballat com animals, però no ens ha donat".

