"Hauria de ser gratuïta tot el mes": dues setmanes sense pagar la zona blava, què en pensen els conductors?

L'aparcament regulat de zona blava serà gratuït durant dues setmanes aquest mes d'agost i el dissabte de Festa Major a Sabadell, una mesura que, com és habitual, coincideix amb el període de menor activitat a la ciutat. En concret, no caldrà obtenir ni dipositar cap tiquet per estacionar a les places de zona blava des de les 9 h de dilluns de la pròxima setmana, el 10 d'agost fins a les 9 hores del dilluns 24 d'agost, moment en què es reprendrà el servei habitual. A més, els conductors també podran aparcar-hi de manera gratuïta el 5 de setembre.
Per contra, altres ciutats de la zona, com Terrassa, són més flexibles ampliant la gratuïtat durant tres setmanes, entre el 2 i el 23 d'agost, tots dos inclosos. A Sant Cugat s'hi pot aparcar lliurement tot el mes amb dues excepcions (el Mercat de Torreblanca i l'Àrea Vermella del CAP), pel que fa Cerdanyola, el 2021 la zona blava es va convertir en taronja, gratuïta amb temps limitat, i no es paga durant tot l'agost. I ben a la vora, a Badia, el lliure accés sense tiquet també s'estén de l'1 al 31 d'agost.
La gratuïtat queda curta?
Així doncs, que opinen els conductors sabadellencs i els visitants sobre el període de gratuïtat a la ciutat? Malgrat els matisos, la sensació és que "dues setmanes queden curtes" segons aquests conductors que aparquen habitualment al pàrquing de la Creueta. "No em sembla bé, hauria de ser tot el mes d'agost. La situació és fatal per aparcar, els que venim a treballar al Centre ho tenim molt complicat", reivindica Esther Saez, que ha de donar "voltes i voltes" per trobar aparcament durant l'any.
L'Iria Garcia ve des de Polinyà i es pensava que la zona blava era gratis. "Em vaig assabentar que no ho era perquè m'ho va dir el meu pare. Seguirem com sempre, perquè han posat tot de pagament i a l'estiu podrien fer un favor a les persones que no podem fer vacances", reflexiona la jove vallesana. "És el primer dia d'agost que venim i no em sorprèn que hi hagi tanta gent. Crec que és impossible no aparcar en zona blava en hores punta, nosaltres ja venim directe i assumim que pagarem".
"Com a mínim hauria de ser gratuït les tres setmanes que hi ha més gent de vacances, si no tot el mes, dues setmanes queden curtes", afirma Carlos Escobedo, que és barceloní, però fa anys que viu a Sabadell amb la família. "Hi ha una massificació de cotxes i poc espai, però també depèn del barri on vulguis aparcar", explica el conductor, veí de la Creu Alta on assegura que "també és molt difícil aparcar".
Un altre cas és el del Jaume Andreu, que viu al carrer de Brutau i veu la cara positiva de l'aparcament de pagament. "La zona blava està molt bé, perquè si no no hi hauria on aparcar a la ciutat, però podrien deixar-la gratuïta durant tot el mes. Ara bé, aleshores els veïns vindrien a estacionar aquí i els que venim de fora del Centre tindríem problemes". La seva alternativa més fiable és Covadonga, a la zona de l'estació de Sabadell Centre. "Tot això d'aquí (el Centre) sempre està ple".
"La zona blava hauria de ser gratis sempre, que per això paguem impostos de circulació", narra indignat l'Antonio Pérez. "Tot és pagar, pagar i pagar, a sobre és caríssim, que no tothom s'ho pot permetre. Jo vinc del Poblenou i allà sí que no tenim problemes per trobar plaça", admet el sabadellenc.
Actualment, Sabadell disposa de prop de 1.500 places d'estacionament regulat de zona blava, gestionades mitjançant més d'una seixantena de màquines expenedores de tiquets. Tot i la suspensió temporal del pagament, des de l'Ajuntament recorden que en algunes zones poden existir horaris específics o condicions particulars i recomanen als usuaris comprovar sempre la informació abans d'estacionar.
Segons el consistori, la regulació de l'estacionament limitat i controlat té com a objectiu afavorir la rotació dels vehicles i facilitar l'accés a les àrees comercials i de serveis al màxim nombre de persones. A més, contribueix a reduir el trànsit provocat pels conductors que busquen una plaça d'aparcament, amb la consegüent millora de la mobilitat urbana.