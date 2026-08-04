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FOTOS | Crema un contenidor a Can Puiggener

Sabadell

L’incendi va afectar únicament el contenidor de paper i no es van registrar danys en l’entorn

  • Un contenidor de paper va cremar aquest dilluns al vespre al carrer del Maestrat -
  • Un contenidor de paper va cremar aquest dilluns al vespre al carrer del Maestrat -
  • Un contenidor de paper va cremar aquest dilluns al vespre al carrer del Maestrat -
Publicat el 04 d’agost de 2026 a les 10:00
Actualitzat el 04 d’agost de 2026 a les 10:01

Un contenidor de paper va cremar aquest dilluns al vespre al carrer del Maestrat, a l’altura del número 97 de Sabadell, al barri de Can Puiggener, sense causar més afectacions. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l’avís de l’incendi es va rebre a les 22.21 hores. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius del cos, que van extingir el foc.

L’incendi va afectar únicament el contenidor de paper i no es van registrar danys en l’entorn ni tampoc cap persona ferida.

En els darrers mesos, Sabadell ha registrat diversos incendis de contenidors en diferents barris. Aquest 2026 s’han produït episodis a la Creu Alta, la Plana del Pintor, el Parc del Nord, Can Gambús i Sant Fèlix. En alguns casos s’han atribuït a actes vandàlics i, en d’altres, no s’ha pogut determinar l’origen.

 

  • Un contenidor de paper va cremar aquest dilluns al vespre al carrer del Maestrat

 

  • Un contenidor de paper va cremar aquest dilluns al vespre al carrer del Maestrat

 

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