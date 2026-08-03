El Paddock signa un nou operador per a la reobertura

La nova etapa del Paddock, a l’Eix Macià, comptarà amb una sabateria. Està previst que sigui de l’empresa de calçat i roba esportiva Sprinter, tal com avança l’administrador de la nova propietat del Paddock, Miquel Monràs (And Invest). A banda, també ja es va anunciar un acord amb Lidl perquè el grup d’alimentació instal·li un supermercat a la planta -1 de l’edifici. El gimnàs Synergym es preveu que continuï operatiu a la segona planta de l’edifici, de manera que “amb això tindríem gairebé el 100% de la superfície comercial disponible complerta”. Quedaran prop de 300 metres quadrats per llogar. McDonald’s no forma part de l’equació en tenir el local en propietat, segons Monràs. Sprinter ocuparà planta baixa i primer pis que havien ocupat Pull and Bear i Toys“R”Us.
Actualment està en tràmit la llicència d’obres per adequar l’edifici a les noves necessitats d’espai. Monràs confia poder tenir el permís municipal al llarg del mes de setembre i iniciar les obres a l’octubre. Es preveu que els treballs durin al voltant de sis mesos, de manera que pugui obrir durant el segon trimestre de 2027.
Les obres preveuen que l'immoble passi de ser un centre comercial a un parc comercial, on els diferents operadors tindran la seva entrada, sortida i horaris. Els únics espais comuns seran els ascensors i l’aparcament soterrani, del qual algunes places quedaran reservades pel supermercat. La propietat preveu invertir uns cinc milions d’euros.
Buidat de l'interior
A partir de la setmana que ve es preveu començar a fer buidatge de l’edifici. “L’hem de deixar totalment diàfan per fer la nostra obra”, assenyala el propietari, que explica que “tenim ganes de començar les obres i que estigui en funcionament”. Paral·lelament, continuen els tràmits per poder donar forma a l'accés que tindrà el supermercat, ja que es reformarà la zona d'escales exteriors descoberta, la que queda davant d'El Corte Inglés. Bàsicament, es preveu instal·lar una coberta verda a l'espai i que tingui parets vidriades per procurar no crear una barrera visual i que s'adeqüi a l'estil arquitectònic de la zona.