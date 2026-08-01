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El sabadellenc Pol Gibert, nou vicepresident primer de l’Agència Catalana de Turisme

Sabadell

El secretari general d’Empresa i Treball s’incorpora al Consell de Direcció amb l’objectiu d’impulsar la projecció internacional de Catalunya

  • Pol Gibert -
Publicat el 01 d’agost de 2026 a les 19:35
Actualitzat el 01 d’agost de 2026 a les 19:36

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha nomenat el sabadellenc Pol Gibert vicepresident primer de l’organisme i nou membre del seu Consell de Direcció. La incorporació arriba després de la modificació de la Llei de l’ACT, aprovada aquest juliol. Actualment, també és vicepresident segon del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i conseller delegat de Circuits de Catalunya.

"La incorporació del secretari general d’Empresa i Treball al Consell de Direcció de l’ACT reforça encara més la coordinació ja existent entre les polítiques de promoció turística i altres àmbits estratègics del Govern, com ara l’empresa, la recerca, la innovació, la cultura, l’esport o la internacionalització", detallen des de Turisme. Com a vicepresident primer la seva tasca estarà centrada en "consolidar una projecció de la marca Catalunya que va més enllà dels valors estrictament turístics i posar en relleu el conjunt d’actius que fan del país una destinació competitiva i de valor".

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