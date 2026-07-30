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Un nou incendi a Sabadell mobilitza una desena de dotacions dels Bombers

Sabadell

El foc s'ha originat a tocar del cementiri, en una zona de matolls

  • Incendi forestal al Raval d'Amàlia de Sabadell -
Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 16:09
Actualitzat el 30 de juliol de 2026 a les 16:32

Nou foc a Sabadell. Un incendi forestal ha cremat aquest dijous en una zona boscosa pròxima al cementiri, a la carretera de Caldes. Els Bombers de la Generalitat han rebut el primer avís a les 14.45 hores. En arribar al lloc, ja s'havia desenvolupat una columna de fum visible des de diferents punts. De seguida, s'hi han anat desplaçant diverses dotacions. Fins a una dotzena han treballat simultàniament, entre les terrestres i les de comandament, a més de l'helicòpter. El vehicle aeri ja ha tornat a parc i l'evolució pocs minuts després ja era positiva.

Les flames haurien començat a la zona de cases del Raval d'Amàlia. El foc ha escalat fins i tot a un habitatge pròxim al lloc i ha sorprès uns veïns que es trobaven a la piscina. Per sort, sense afectacions materials ni personals greus, més enllà de l'ensurt. Un dels presents ha hagut de moure palla de casa per evitar que es propagués. En la zona verda, l'avanç del cap i del flanc dret de l'incendi de vegetació ja estaria parat, però el flanc esquerre ha cremat més estona. Tot i que des del cos d'emergències remarcaven que la situació està sota control. Malgrat tot, és una zona de difícil accés, amb molts matolls que compliquen les tasques d'extinció. Afortunadament, no hi ha persones ferides en el succés. A més dels bombers, ADF també han treballat en l'incident.

El foc a tocar del cementiri s'ha originat poques hores després que un aparatós incendi en una empresa del polígon de Can Roqueta, dimecres a la tarda. 

Fotos de Juanma Peláez:

  • Incendi forestal al Raval d`Amàlia de Sabadell

 

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