ARA A PORTADA
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Diners Dubtes i reticències per la possible recàrrega de la taxa turística: "No estem disposats a que sigui abusiva" Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Malestar pels ascensors de l'Albada, que no funcionaran fins a setembre Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell El Parc Taulí aconsegueix el circuit més ràpid de Catalunya per tractar els pacients que arriben amb un ictus Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Aparatós incendi en una fàbrica de palets de Sabadell
Sabadell
Cinc dotacions de bombers s'han traslladat fins a la nau on s'ha calat foc. La columna de fum és visible des de diferents punts de la ciutat i del Vallès