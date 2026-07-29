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Aparatós incendi en una fàbrica de palets de Sabadell

Sabadell

Cinc dotacions de bombers s'han traslladat fins a la nau on s'ha calat foc. La columna de fum és visible des de diferents punts de la ciutat i del Vallès

  • La fàbrica on s'ha produït l'incendi aquesta tarda -
  • La fàbrica on s'ha produït l'incendi aquesta tarda -
Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 19:50
Actualitzat el 29 de juliol de 2026 a les 20:05

Incendi en una nau de palets del polígon de Can Roqueta de Sabadell. Aquest dimecres a la tarda, s'ha declarat un foc en una fàbrica situada a l'avinguda Can Borgoll, número 70. Fins al lloc s'hi han desplaçat cinc dotacions de bombers. 

Els Mossos d'Esquadra que s'han desplaçat fins al lloc han iniciat el desallotjament de la nau i també han facilitat la sortida dels camions que es trobaven a la zona. La columna de fum és visible des de diferents punts de la ciutat i del Vallès.

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