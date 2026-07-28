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El govern del PSC elimina el polèmic cartell de Barraques del programa de Festa Major

Festa Major

Fa uns dies en va demanar la retirada per considerar que incita a l'odi i la violència

  • El cartell de les Barraques 2026 de Sabadell
Publicat el 28 de juliol de 2026 a les 17:46
Actualitzat el 28 de juliol de 2026 a les 17:50

El govern municipal del PSC ha decidit eliminar el cartell de Barraques de 2026 del programa oficial de la Festa Major de Sabadell. A diferència d'anys anteriors, quan la imatge de les Barraques s'incloïa dins la programació editada per l'Ajuntament, enguany no hi apareixerà arran de la polèmica generada pel seu contingut.

La decisió arriba després que la setmana passada esclatés la controvèrsia al voltant del cartell, una situació que va provocar un intens debat polític i social. Mentre alguns hi veuen incitació a l'odi i la violència, altres hi veuen una expressió artística reivindicativa i censura per part de l'administració. El govern municipal va anunciar que la imatge no formaria part "de cap espai, material o plataforma de la programació oficial de la Festa Major". També en va demanar la retirada immediata.

La il·lustració, obra de la il·lustradora Laia Dalmases, combina referències al patrimoni de la ciutat, iconografia medieval i elements reivindicatius en una composició on apareixen edificis emblemàtics envoltats de flames, un vehicle policial incendiat, el Llaminer penjat "com si fos Judes suïcidant-se" i el lema ACAB ("All Cops Are Bastards"). Fa uns dies, el sindicat de la Policia Local també va carregar contra el cartell de les Barraques i en demanar sancions.

 

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