10 claus sobre la Festa Major de Sabadell 2026

I el misteri ha deixat pas a les ganes. Perquè la Festa Major, amb més de 300 activitats, regala motius de sobres per esperar l’arribada de setembre amb una mica més d’il·lusió del que seria esperable sense la celebració. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha revelat la imatge del cartell, els artistes principals i el pregoner, en un acte al Saló del Teatre Principal, amb música d'un dels artistes que hi actuarà, el sabadellenc Roger Padrós. Del 4 al 7 de setembre, serà una edició que mirarà a casa, ja que també hi actuaran 31FAM i Ven’nus i donarà el tret de sortida des del balcó de l’Ajuntament el personatge mediàtic El Gran Germán.
1. Els concerts: el més esperat
És un dels secrets més ben guardats. La Festa Major de Sabadell mira musicalment cap al talent jove de casa: 31FAM, Ven’nus i Roger Padrós són tres dels concerts que ha revelat l’esperat cartell d’aquest any. El grup de música urbana tornarà a l’Eix Macià consolidat després d’aquella primera vegada en els seus inicis, el 2019. La cantant d’indie i pop electrònic portarà mai vista trista a l’Estruch, mentre que el cantautor actuarà a davant de l’Ajuntament després del pregó. Hi ensenyarà la poteta de l’àlbum que publicarà a la tardor, L’art de coincidir, que per Sant Jordi va presentar a la festa del Diari.
L’heterogènia programació també inclou a l’Eix Macià Macaco, Nil Moliner, Doctor Prats i La la Love You. Repetirà la festa Va Parir Tour de Flaix FM i, per al públic infantil, s’aposta per El Pony Menut i Els Atrapasomnis. Per al final de festa, després del castell de focs, uns vells coneguts de la ciutat, el grup de versions Hotel Cochambre. Les barraques repetiran al pàrquing d’FGC de Can Feu-Gràcia.
2. El cartell: un esclat d’energia
Abril Blanes, talent de l’ESDI, és l’autora del cartell de la Festa Major de Sabadell 2026, després d’haver guanyat el concurs convocat per TUS. L’obra porta per títol ‘Que esclati la festa’. L’autora, que tot i que estudia a Sabadell és reusenca, ha explicat que la imatge simbolitza l’explosió d’energia de la festa. El segon premi del concurs ha estat per a Ballant al ritme de les sardanes, de Laia Saiz, alumna de l’Escola Illa, i el tercer per a La tradició que ens uneix, d’Oriol Gómez, també de l’ESDI.
3. El Gran Germán. El pregoner que feia anys que ho somiava
El Gran Germán serà el pregoner. “Yabadumba!” és molt probable que exclami, una mena de proclama festiva que ha convertit en segell personal. L’exparticipant de Gran Hermano, col·laborador de Flaixbac, personatge excèntric amb una llarga trajectòria per tota mena de places televisives i discoteques oferirà el tret de sortida de la Festa Major 2026, des del balcó de l’Ajuntament. Promet emocions fortes: “Prepareu-vos. Ahir ja vaig estar maquinant idees i assajaré durant l’estiu...”, comentava. Va explicar que amb la seva mare, que “ho veurà des del cel”, ja havia parlat de la il·lusió que li faria ser pregoner. “Aquí hi ha la gent que estimo de debò. Allà on vaig llueixo el nom de Sabadell”. Abans de marxar de l'escenari, va posar-se a tocar el piano.
4. Les activitats que mai fallen
Hi ha unes quantes activitats que no desperten cap sorpresa, perquè s’esperen, però si no hi fossin molt probablement hi hauria un daltabaix. El concert de D’Kantaka, el concert de corals, la jornada castellera i múltiples activitats de cultura popular i tradicional en són exemples. No falten al programa la Cercavila, els versots, el Ball de la Bola, el Correfoc infantil, la Cercavila de Bèsties de Foc, la Cercavila de Gegants i el Correfoc infernal amb final al Mercat de foc. La plaça del Gas es manté com a seu de l’Envelat i la plaça del Vallès com a escenari de la Nit d’Havaneres i dels balls regionals. A més de la plaça del Gas, les ballades de sardanes continuen també a la plaça de les Dones del Tèxtil.
5. Una festa repartida
La Festa Major se celebrarà també a l’Estruch, amb sessions de discjòquei, i alguns dels concerts citats; a la plaça Federic Mompou, amb la mostra d’arts esèniques Enlaira; a la plaça de la Creu Alta, amb propostes musicals de joves i de cultura popular i tradicional; també hi haurà activitats a la Casa Duran i al Casal Pere Quart...
6. Mocadors: prop de 20.000, a més de polseres
“Sempre ho dic, que s’hauria de guardar d’un any per l’altre”, va instar Farrés. Tot i això, ben segur que es repetiran les cues a l’Oficina de Turisme i als centre cívics per tenir un dels 20.000 mocadors que es reparteixen. A diferents punts es repartiran polseres per a la canalla perquè en cas que es perdin es puguin localitzar els seus familiars.
7. Art. Exposicions
L’Estruch presentarà Today I Painted Nothing, de Marc Salas Armengol. LEl Museu d’Art inaugurarà l’exposició col·lectiva ‘I de la ferida sentir que un jardí floreix’, amb obres dels artistes Manel Bafaluy, Martí Cabanes, Guillem Celada, Genís de Diego, Anna Llimós, Martí Madaula i Xavi Ristol.
8. L’esport: “Tenim temps per a posar-nos en forma”
La llarga pretemporada fins a Festa Major fa que no hi hagi excuses. “Teniu temps per a posar-vos en forma”, ha bromejat Farrés. Hi ha 44 activitats i 28 entitats implicades.
Se celebrarà la 47a edició de curses en les modalitats de 5 i 10 quilòmetres i la 19a edició de les curses infantils. Amb sortida i arribada des del passeig de Sant Oleguer, es capgira el recorregut.
Se celebrarà el 3x3 de Bàsquet, el 5 de setembre a la plaça de la Sardana. El dilluns tornarà la trdicional Pedalada Popular, amb el mateix recorregut que l’any passat.
9. Transport públic: més trens i autobusos
L’autobús nocturn serà gratuït durant les nits de divendres, dissabte, diumenge i dilluns (aquest darrer dia funcionarà fins a les 2). La freqüència passa així de 30 a 20 minuts en el cas la N1 i de 40 a 20 minuts en el cas de la N4. També circularà el servei de les línies interurbanes nocturnes N61, N64 i N65. En aquest cas, la N61 cobrirà millor l’avinguda de Matadepera. Pel que fa a les línies interurbanes B1 i B2, ampliaran l’horari i realitzaran servei nocturn.
Hi haurà un servei nocturn ininterromput de tren fins a Barcelona: un tren de la línia S2 de FGC per hora i sentit.
10. Més accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
Hi haurà un espai reservat per a Persones amb Mobilitat Reduïda a l’escenari de l’Eix Macià, com també a la plaça de Sant Roc i a la plaça del Vallès. A la botifarrada popular hi haurà una zona de servei adaptada. La fira d’atraccions comptarà amb horari sense llums i sons per a persones amb hipersensibilitat sensorial.