Sabadell

La Fúmiga porta bones 'vibes' i eufòria a la Festa Major de Sabadell

El grup valencià dona motius de sobres per allargar-se fins ben entrada la matinada amb els seus temes més coneguts, que són gairebé himnes de les festes majors d'arreu del país

  Concert de la Fúmiga a la Festa Major de Sabadell 2025
Publicat el 08 de setembre de 2025 a les 16:42
Actualitzat el 08 de setembre de 2025 a les 17:21

Hi haurà qui ho pugui discutir, però La Fúmiga ha estat l’estrella de la nit de diumenge a Sabadell. El grup valencià ha portat tot allò bo d’una Festa Major: música alegre, bon ambient i motius de sobres per allargar-se fins ben entrada la matinada. Artur Martínez, José Betete, i fins a una dotzena de músics han importat la seva bona energia d'Alzira.

El projecte musical de la Fúmiga fa anys que roda, però mai abans no havia tingut tant d’èxit i tants compromisos a Catalunya, les Illes i el seu estimat País Valencià. Després de passar per Terrassa al juliol, Sabadell no havia de ser menys.

  •  

L’Eix Macià ha reunit els seus fans més acèrrims, que gairebé duen les lletres tatuades, i molts altres que han vingut a descobrir els seus temassos o simplement de pas. "Ties, no me’n sé ni una", deia una noia al seu grup d’amigues. Sigui com sigui, la Fúmiga sempre compleix amb el seu propòsit i aconsegueix que tothom salti i coregi a l’uníson el “lo, lo, lo, lo, lo, lo, lololo, lololo!” de Ja dormiré, creant un ambient de camaraderia i molt bones 'vibes'.

La Fúmiga ha portat un dels seus temes d’aquest estiu, La Penúltima. Més pop i amb un punt llatí, menys alternatiu i més popular, la cançó, molt enganxosa, ha aconseguit despertar una sensació d’eufòria des del fossat fins a l’altre extrem de l’Eix Macià.

  •  

Tampoc no hi han faltat altres èxits com Havia de passar i Ja no fa mal, però si una melodia ha portat aire fresc i salts de festa ha estat Mediterrània. El públic s'ha convertit en una marea perfectament coreografiada: tothom amb les mans enlaire, saltant desbocats. Feliços. "És la hòstia, he vingut per aquesta", explica el Martí, que ha vingut amb els amics de la uni.

  •  

Mediterrània ha aconseguit ser omnipresent, tant en el musical com en el polític: Àrtur Martínez, fidel als seus orígens, ha repetit consignes a favor del País Valencià, Catalunya i el conjunt dels Països Catalans. Des de les primeres files, una noia enlairada ha desplegat una gran Reial Senyera. El cantant també ha demanat la fi de l’ocupació de Gaza i la llibertat del poble palestí. Aquell crit, vingut de més enllà de la Mediterrània, ha desfermat aplaudiments entre el públic.

  •  

En poc més d’una hora, que s'ha fet curta, hi ha hagut reivindicació, bon rotllo i pachangueo. Què més es pot demanar a un concert? No és això l’autèntica Festa Major?

