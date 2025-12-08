Baixa la criminalitat a Sabadell de gener a setembre (-2,7%), però augmenten els delictes sexuals

La criminalitat a Sabadell ha caigut un 2,7% en un any a Sabadell, segons les dades del Portal Estadístic de Criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior del govern espanyol. Les dades, que recullen totes les actuacions dels diversos cossos policials en les diferents àrees i fixen la tipologia de delictes comesos, marquen que des de l'1 de gener fins al 30 de setembre d'aquest 2025 s'han registrat 216 casos menys que en el mateix període de l'any passat –cal tenir en compte que es comptabilitzen les actuacions policials o denúncies, i no tots els casos–. Així, en termes generals, en els tres primers trimestres de 2024 es van registrar 8.083 denúncies per delictes de diverses tipologies, mentre que aquest any, 7.867. Aquesta disminució continua la tendència a la baixa registrada durant el primer semestre passat, quan la criminalitat va caure un 8% respecte del mateix període del 2024.
Observant les xifres en detall, però, hi ha algunes tipologies de delicte pendents de millorar, com els delictes en contra de la llibertat sexual, que han crescut més d'un 42% a causa de l'increment de 23 casos respecte del mateix període del 2024 (de 54 casos a 77). D'aquesta manera, els delictes sexuals són els que més han augmentat aquests 2025 en les seves dues branques: d'una banda, les agressions sexuals amb penetració, que han passat de les 22 a les 31; i, d'altra banda, tota la resta de delictes sexuals sense penetració, que han pujat des dels 32 fins als 46 casos. A part, hi ha dos grans grups de delictes que han augmentat notablement durant aquests tres primers trimestres d'any, en comparació al període de gener a setembre del 2024. En primer lloc, els robatoris amb violència i intimidació han passat dels 284 casos als 322, cosa que suposa un creixement del 13,4%, i, en segon lloc, la sostracció de vehicles, que, en tan sols un any, ha incrementat un 23,8%, passant dels 151 casos als 187.
En què ha millorat Sabadell?
Tot i tenir, encara, algunes assignatures pendents, hi ha diverses tipologies de delictes que han millorat en relació amb l'any passat. Els robatoris amb força, tant a domicilis com en establiments i altres instal·lacions, han passat dels 414 casos als 389 i, dins d'aquesta categoria, han disminuït notablement els robatoris a l'interior d'habitatges en passar dels 277 casos als 226 (-18,4%). D'altra banda, el tràfic de drogues també ha patit una davallada important de més d'un 20% a causa de la disminució de 12 casos respecte al 2024 en el mateix període (de 59 a 47). Finalment, la cibercriminalitat –totes aquelles infraccions penals comeses mitjançant xarxes informàtiques– és el darrer tipus de delicte que ha millorat, gràcies a la reducció de 100 casos (de 1.507 a 1.407), cosa que suposa una baixada del 6,6%. A dins dels casos de cibercriminalitat, les estafes informàtiques són el grup que més ha millorat i ha reduït més d'un 10% després de passar dels 1.444 fins als 1.297 casos.
La resta de la comarca presenta una fotografia de la criminalitat marcada per contrastos significatius durant els primers nou mesos de l’any. Castellar del Vallès es consolida com un dels municipis més segurs de la comarca, amb un descens notable del 16,5% en els delictes registrats i una tendència positiva que ja venia del 2024. A Terrassa mantenen una tendència a la baixa, amb una davallada del 9,1%, i localitats com Cerdanyola o Barberà del Vallès experimenten increments en la criminalitat convencional d'un 4,8% i un 6,5%, respectivament. Ripollet, Sant Cugat i Montcada i Reixac, per la seva banda, registren millores clares, amb descensos que oscil·len entre el 6,8% i el 14,3%. Així, doncs, la dinàmica vallesana és molt variada i es poden observar força diferències entre municipis.