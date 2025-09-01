La criminalitat baixa un 8% en el primer semestre, però augmenten els delictes sexuals

La delinqüència a Sabadell ha disminuït un 8% aquest primer semestre, respecte al mateix període de l’any passat. En xifres absolutes, el total d’infraccions penades pel conjunt de cossos de seguretat del país ha passat dels 5.546 als 5.100 en el mateix període (de gener a juny) amb tan sols un any de diferència. Aquesta xifra, emesa pel Ministeri de l’Interior en el seu balanç trimestral de criminalitat, suposa una davallada del 8% en tan sols un any, i continua la tendència a la baixa que ja es va mostrar durant el primer trimestre d’aquest 2025, quan la criminalitat va disminuir un 9% respecte al 2024.
Tot i això, però cal destacar l’augment disparat de 26 casos (de 31 a 57) durant el mateix període de 2024 dels delictes en contra de la llibertat sexual o l’augment d’un 18% de la sostracció de vehicles (de 100 a 118), així com algunes xifres que han millorat clarament i cada vegada hi ha menys casos, com el tràfic de drogues o els robatoris a domicilis.
Diverses categories milloren
Hi ha categories que han millorat substancialment durant aquest primer semestre. En el cas dels robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions, hi ha hagut una davallada de més d’un 16% (de 285 a 239), així com ho han fet els furts (-5,6%) o els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries (-23,7) o el tràfic de drogues (-27,9%), que ha passat dels 43 casos de l’any passat als 31 del 2025. Respecte a la cibercriminalitat, un dels assumptes en els quals més han incidit els cossos de seguretat, hi ha hagut una disminució de més d’un 14%, gràcies a la reducció de 150 casos (de 1.066 a 916). Dins d’aquesta categoria, les estafes informàtiques s’han reduït gairebé un 20%, mentre que la resta de ciberdelictes, no especificats, han augmentat en més de 40 casos.
Els delictes sexuals, a l’alça
Una de les xifres que crida més l’atenció de l’informe és l’augment d’un 83,9% dels delictes en contra de la llibertat sexual. En nombres absoluts, el 2024 hi va haver 31 casos, de l’1 de gener a 31 juny, mentre que enguany se n’han registrat 57. Entrant en detall en aquesta categoria, hi ha hagut 14 agressions sexuals amb penetració més en tan sols un any: se’n van registrar 11 durant el 2024 i 25 durant el 2025, cosa que suposa un creixement d’un 127,3%. Respecte a la resta de delictes sexuals, no categoritzats en cap subgrup, també han augmentat un 60% en passar de 20 a 32 des de principi d’any.
En el conjunt de Catalunya, aquesta tipologia de delicte també ha augmentat, en un 16,1%, passant dels 1.999 casos denunciats als 2.321. Malauradament, al conjunt nacional la dinàmica és la mateixa: les denúncies han augmentat un 5,3%, en pujar dels 10.034 fins als 10.562 casos. El recull general de tots aquests valors, doncs, expliquen la disminució de 446 casos en un any de diferència.