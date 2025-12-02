Més de mig miler de trucades relacionades amb l'episodi de pesta porcina, la majoria al Vallès

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 523 trucades relacionades amb l'episodi de pesta porcina. Les trucades provenen principalment de les poblacions veïnes al Parc de Collserola. Barcelona se situa al capdavant amb 41, seguida de Sant Cugat del Vallès amb 34, Cerdanyola del Vallès amb 23 i Terrassa amb 18. El Vallès Occidental és així la comarca des d'on s'ha fet més trucades, el 36,6% del total, seguida del Barcelonès amb el 15,74% i el Vallès Oriental amb el 12,35%. La ciutadania ha trucat per trobades amb senglars, siguin vius o morts, per demanar informació i per alertar sobre persones que incompleixen la prohibició d'accés a zones restringides. El major nombre de trucades es van rebre durant el passat cap de setmana passat, un total de 156 dissabte, 179 diumenge i 145 dilluns.
El Govern de la Generalitat ha activat un conjunt de mesures excepcionals al Vallès després de confirmar-se la presència de la malaltia en dos porcs senglars localitzats morts a la zona de Collserola. L’objectiu de les actuacions és evitar la possible propagació del virus, que afecta exclusivament els suïns i no té cap impacte en la salut humana. El sector ramader de casa nostra ha mostrat en les últimes hores la seva preocupació per l'episodi que s'està vivint. Els controls en granges i explotacions s'ha intensificat aquests dies. L'impacte, sobretot, serà a la butxaca. "Pot ser un cop econòmic molt fort", deia Ramon Casamada, pagès castellarenc. El president del Consell Comarcal, Xavier Garcés, ha advertit que la situació "pot afectar més del que ens pensem" i ha fet una crida a la prudència de la ciutadania, que ha de respectar els avisos vigents sobre l'entorn natural. El diàleg entre les institucions es manté regular i aquest mateix dimarts hi havia prevista una reunió de divuit alcaldies a Barcelona. La qüestió, considera el responsable polític, haurà d'obrir una reflexió sobre la gestió dels senglars en els nostres boscos.
Les delimitacions, a diferents nivells
Com a part del dispositiu de contenció, s’ha establert una restricció total d’accés al bosc en l’àrea propera al focus detectat a Collserola. L’accés queda vetat a caminants, ciclistes, runners i visitants en general, així com a qualsevol activitat recreativa. Aquesta decisió pretén limitar els desplaçaments al medi natural que podrien contribuir involuntàriament a la propagació del virus. Alhora, s’ha delimitat una zona d’infecció que comprèn els municipis situats en un radi immediat al lloc on es van trobar els animals. En aquesta àrea, queden suspeses totes les activitats de lleure, esportives, de caça i forestals, així com l’accés lliure al medi natural. En paral·lel, s’estableix una zona infectada amb un radi comprès entre 0 i 6 km. Aquesta zona inclou els municipis següents: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell ,Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Quirze del Vallès i Terrassa.
També s’estableix una zona de vigilància amb un radi comprès entre 6 i 20 km respecte el focus. Al Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
Al voltant d’aquest perímetre, s’ha definit també una zona de vigilància amb restriccions específiques per garantir el control del moviment de persones i animals, i facilitar les tasques de seguiment per part dels equips tècnics i veterinaris.