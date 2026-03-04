La comissaria de Montcada i Reixac va obrir les portes la matinada de l'1 de novembre del 2006, coincidint amb la jornada d’eleccions autonòmiques a Catalunya. La data està gravada en l'historial del cos, que aleshores va desplegar extensament la seva activitat en matèria de seguretat ciutadana al conjunt del Vallès Occidental. Després de l'estrena de l'equipament al carrer Pla de Matabous, l'entorn ha estat recurrentment en el focus del debat pel solar pròxim a les instal·lacions operatives des de fa gairebé dues dècades. La possibilitat que la policia catalana trobés en aquesta àrea un nou pol d'activitat ha estat sobre la taula. Una opció atractiva des d'un punt de vista logístic per la seva ubicació a pocs quilòmetres de Barcelona.
Ara, el ple de febrer de Montcada i Reixac ha aprovat la cessió gratuïta a favor de la Direcció General de la Policia, del Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, de la finca de titularitat de l’Ajuntament inscrita a l’Inventari Municipal de Béns com a bé patrimonial. L’objectiu d’aquesta operació és facilitar la construcció d’un nou edifici administratiu d’àmbit metropolità dels Mossos d’Esquadra. Els terrenys, de 8.300 metres quadrats, estan ubicats al mateix carrer del Pla de Matabous, al Pla d’en Coll, a tocar de l’actual comissaria local de la policia catalana.
“Aprovem un acord de gran transcendència per al futur de la ciutat, la implementació d’aquest edifici situa Montcada i Reixac al mapa de grans equipaments de Catalunya; el govern de la Generalitat ha triat la nostra ciutat per la seva ubicació estratègica, la seva capacitat de transformació i pel treball rigorós i constant que fem des de l’Ajuntament per generar oportunitats”, va expressar durant la sessió l’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea. L’edil va destacar que el futur edifici “reforçarà la presència institucional al municipi, generarà llocs de treball i dinamitzarà el teixit comercial i de serveis; reforçarà la seguretat i la coordinació amb l’àmbit metropolità, amb més capacitat operativa, més proximitat i eficiència en la resposta en matèria de seguretat”.
El moviment polític arriba en un moment d'agitació a Montcada i Reixac, sota la lupa per repetits fets delictius que han fet créixer la sensació d'inseguretat entre els veïns. De moment, des del Departament d'Interior de la Generalitat confirmen al Diari que s'ha cedit un solar i que hi ha la voluntat de construir un edifici que vagi més enllà de l'activitat actual de la comissaria, albergant altres funcions més enllà de la localitat. Amb tot, però, les mateixes veus puntualitzen que encara no hi ha licitacions ni cap documentació en marxa. En la mateixa línia, fonts de la policia catalana no afegeixen cap detall sobre el procés, en fase totalment embrionària. Per ara, la declaració d'intencions ha quedat clara. Tots els grups municipals van donar suport a la moció, excepte En Comú Podem, que va votar-hi en contra criticant les condicions de l’acord. “Es tracta d’una parcel·la de 9.000 metres quadrats amb un valor cadastral de 730.000 euros, però que al mercat podria arribar als 6 milions“, va alertar la portaveu dels comuns Laura Campos.
Actualment, els Mossos d'Esquadra disposen de quatre grans seus al Vallès Occidental. Concretament, les àrees policials de Sabadell, Terrassa, Cerdanyola i Rubí, a la regió Metropolitana Nord. El futur equipament projectat al polígon tindria un caràcter administratiu i regional. Malgrat la recent aprovació de la cessió, la construcció efectiva dependrà de la inclusió de les partides corresponents en els pròxims pressupostos de la Generalitat. Un horitzó que es visualitza encara llunyà.