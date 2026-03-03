La crisi dins de Junts empitjora en qüestió d'hores. L'actual portaveu, Lluís Matas, anuncia que es vol presentar com a candidat a les pròximes municipals, mentre el partit li obre un expedient sancionador que pot culminar amb l'expulsió de la formació. "Em volen treure de circulació, això està escrit des de fa temps", ha denunciat el portaveu del partit en una roda de premsa aquest dimarts.
Matas vol disputar el lideratge del partit en unes primàries, competint amb el sector del president del partit, Francesc Baró. "Serà una candidatura convergent, no d'atrinxerament, en què es defensaran valors com la moderació, el pacte i la vocació de servei públic i de govern", ha assegurat el portaveu de Junts. Vol que els militants triïn entre ell i l'exregidor d'ERC Gabriel Fernàndez que augura que serà l'alcaldable presentat per l'executiva local.
L'actual líder de Junts i la seva número 2, Katia Botta, es plantegen continuar, després que el partit els hagi obert un expedient sancionador per incomplir la disciplina de partit. Dilluns passat, tots dos regidors van rebre una notificació en què se’ls retreu no haver seguit ni pactat l’argumentari ni les directrius polítiques amb la direcció local. El correu electrònic està signat per Joan Ramon Casals, mà dreta del secretari general, Jordi Turull. Ara tenen fins al 6 de març per presentar un recurs. "Podríem tirar la tovallola i deixar tirats 6.300 votants, però no ho farem: si hi ha una escletxa, ho lluitarem", ha assegurat.
"Ens defensarem amb tots els arguments. Tot està vestit perquè no guanyem les primàries", ha asseverat Matas. Assegura que han acatat totes les decisions que s'han pres des de Sabadell i Barcelona, tant en el sentit de vot, com en les mocions, com en l'estratègia de comunicació. "Ens hem menjat molts gripaus. Al Ripoll ja no en queden", ha ironitzat.
Tant Matas com Botta van rebre el missatge a les 21.21 hores de dilluns, quatre hores després de la publicació d'una notícia al Diari en què s'apuntava al veto del Junts a una trentena de militants afins a Matas. El portaveu municipal creu que el partit ha accelerat l'estratègia per "treure'l de la circulació": "Primer ens van fer sortir del Govern, després han impedit que entrin nous afiliats i ara em volen expulsar de Junts perquè no pugui ni optar a presentar-me", ha argumentat.
Amb tot, Matas considera que Junts està adoptant una deriva “poc democràtica” si, a les portes d’unes primàries, es permet fer “llistes de bons i dolents”. Per això reclama que el partit admeti els nous militants o, com a mínim, que expliqui de manera clara els motius per rebutjar-los. La seva incorporació —o no— pot ser determinant en una consulta interna per escollir candidat: a Sabadell, Junts compta amb prop d’un centenar d’afiliats i, amb un cens tan ajustat, cada vot pot ser decisiu.