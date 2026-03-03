L'Embassa't 2026 completa el cartell amb Mishima i El Petit de Cal Eril

L'Embassa't 2026 ha completat el cartell. El festival ha anunciat que la jornada inaugural, el 14 de maig, estarà dedicada a les bandes que més han acompanyat l'esdeveniment al llarg de les 18 edicions. S'oferirà "una gran celebració col·lectiva" que començarà amb l'actuació d'El Petit de Cal Eril, continuarà amb Mishima –que va ser-hi el 2022– i acabarà amb Anímic, una banda impulsada per Ferran Palau, i ja retirada, que farà pujar a l'escenari els tres artistes ja esmentats i altres convidats com les sabadellenques Carlota Flâneur i Ven'nus.
Entre els nous artistes anunciats, Bob Vylan. Potser no és un nom conegut pel gran públic a Catalunya, però sí més enllà. Es tracta d'un grup insígnia del circuit alternatiu britànic que fusiona punk, rock i rap d'alt voltatge polític. De fet, els Estats Units els va revocar el visat perquè durant el festival de Glastonbury el vocalista va proferir càntics desitjant la mort contra les forces de defensa israelianes. El primer ministre del Regne, Keir Starmer, va sortir a condemnar-ho i la BBC va haver de donar explicacions per no haver interromput l'emissió en directe del festival. Bob Vylan també va despenjar-se del cartell del Viña Rock per la vinculació del festival amb el fons d'inversió israelià KKR.
Un altre dels noms anunciats és el grup gallec Fillas de Cassandra, un conjunt liderat per María SOA i Sara Faro que connecta tradició oral, folk gallec, electrònica i pop contemporani des d'una mirada feminista i reivindicativa. El 9 de maig publicaran el seu pròxim disc, Tertúlia, del qual ja es pot escoltar un primer avançament, Insolación.
La resta de novetats al cartell són shego, Gregotechno, Teo Lucadamo, nusar3000, El Virtual, SVSTO, Dame Area, DALILA b2b GAZZI i Cari Cari –com a curiositat, ha posat banda sonora a la sèrie Shameless–, EZEZEZ i Phran.
Qui hi havia confirmat?
Un dels grans noms d'aquesta edició serà La Ludwig Band, un dels grups del panorama musical català de l'any, que aquesta setmana ha publicat el disc Pel barri es comenta. Seran els encarregats de tancar el festival, juntament amb Greta. Durant el cap de setmana, hi passarà la cantaora Ángeles Toledano, una de les veus del flamenc contemporani; la DJ i productora Cora Novoa; Alosa, de folk en català; la formació de rock en català Dan Peralbo i el Comboi; uruguaià experimental Lechuga Zafiro; i la banda Al·lèrgiques al Pol·len, que oferirà un concert de presentació el 9 de maig a l'Estruch.
“Arribar a la majoria d’edat sense perdre l’essència és un orgull, i aquest any volem celebrar-ho al costat dels projectes que han crescut amb nosaltres, alhora que continuar donant suport a les noves veus del país i fer un pas endavant obrint-nos al talent internacional”, assegura Arnau Solsona, director del festival.
Els preus de les entrades
Les entrades de dia per als concerts de divendres 15 i dissabte 16 de maig tenen un preu de 39 euros cada dia. El festival posa també a disposició un abonament de dos dies per 69 euros. En el marc del programa Cultura Jove (18–30 anys), es posaran a la venda 250 entrades de dia a preu reduït: 15 euros per a les diferents jornades i 12 euros per al concert de dijous.
El concert inaugural del dijous 14 de maig, protagonitzat per El Petit de Cal Eril, Mishima i Anímic & Amics, té un preu general de 25 euros. Tot i això, amb motiu del 18è aniversari del festival, durant 18 hores, a partir del 3 de març a les 9 h, aquestes entrades es podran adquirir per 18 euros. El concert de cloenda del diumenge 17 de maig, amb La Ludwig Band i Greta, té un cost de 18 euros. D’altra banda, el concert de presentació de l’edició, amb Al·lèrgiques al Pol·len, el 9 de maig a la Sala Estruch de Sabadell, té un preu de 14 euros.