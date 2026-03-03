Baixen lleugerament els delictes a Sabadell, segons el balanç de criminalitat publicat pel Ministeri d'Interior. Segons les dades recopilades des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2025, l'any va ser molt semblant al 2024, en termes estadístics. En dotze mesos, les infraccions penals van caure un 0,6%, després de registrar-ne 10.635 el 2025, davant de les 10.702 del 2024. Dins de la imatge general, hi ha paràmetres que destaquen per sobre de la resta, com els delictes sexuals, que han augmentat notablement durant el 2025. A banda d'aquest, però, hi ha altres tipologies de delicte que han tingut un lleuger augment. Principalment, hi ha dos grups a destacar: els robatoris amb violència i intimidació, que han crescut un 13,8%, en passar dels 391 fins als 445 en un any, i els robatoris de vehicles, que s'han disparat un 25% (de 204 el 2024 a 255 el 2025).
Tot i aquest increment, però, diversos paràmetres han reduït notablement i han contribuït a la davallada generalitzada del 0,6% interanual. D'una banda, els robatoris amb força a domicilis, establiments i altres instal·lacions han caigut un 13,6% (el 2024 se'n van registrar 572 i el 2025, 494), mentre que els robatoris amb força a l'interior de domicilis també han disminuït gairebé un 20%, en passar dels 371 casos als 298. Adrián Hernández, 4t tinent d'alcaldessa de l'Àrea de Seguretat de l'Ajuntament de Sabadell, assegurava en relació amb aquest fet que "la bona notícia és que hem aconseguit disminuir la quantitat de delictes comesos en un moment de creixement demogràfic". El tràfic de drogues també ha registrat set denúncies menys que l'any anterior i la cibercriminalitat ha reduït un 3,4%: el 2024 hi va haver 1.893 denúncies relacionades amb les infraccions comeses per internet, i el 2025, 1.828.
Des de l'Ajuntament de Sabadell valoren positivament aquesta reducció, per lleu que sigui. "Hem detectat que hi ha molts furts i delictes lleus. Ens preocupen més els robatoris amb violència i intimidació, per exemple, i hem aconseguit reduir-los", exposa. En els darrers mesos, s'han instaurat algunes mesures per incrementar la seguretat a la ciutat i Hernández defensa que tindran "tolerància zero" amb les actituds d'aquesta mena. "Les dades són optimistes, però perseguirem la impunitat i volem continuar treballant perquè les xifres siguin encara millors", conclou.
A Catalunya, les dades generals mostren una davallada d'un 2,9% de les infraccions penals denunciades a tot el territori: durant el 2024 es van computar més de 510.000 casos, mentre que el 2025 la xifra ha reduït fins als gairebé 495.000. A tot Espanya, la imatge és lleugerament diferent. Els delictes denunciats han crescut un 0,8%, amb gairebé 20.000 denúncies més, en arribar el 2025 als 2,47 milions de casos.