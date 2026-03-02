La plaça de Cambó tindrà noves àrees de joc infantil

La plaça de Cambó, al barri de Can Feu, se suma a la llista de places que l’Ajuntament està renovant aquest mandat. En aquest cas suposarà una inversió prevista d’uns 930.000 euros i encara no han començat les obres. El projecte està redactat i presentat als veïns, que ara poden fer aportacions al consistori per acabar-lo de concretar. Els treballs, per tant, encara no tenen data d’inici a l’espera que es resolgui primer la part administrativa durant els primers mesos d’enguany. En la reforma de la plaça està previst intervenir en diferents àmbits. En accessibilitat, perquè s’eliminaran les escales i es renovarà el paviment. Hi haurà una nova zona de grada amb arbres i plantes arbustives i la zona de jocs infantils serà diferent: n’hi haurà dues, una per a nens més petits i una altra per a més grans. També es milloraran els espais d’ombra i es renovarà el mobiliari urbà, que inclou enllumenat, clavegueram, bancs i papereres.
A l’Associació de Veïns han arribat peticions perquè es mantinguin les places d’aparcament que hi ha en aquests moments. El seu president, Ramon Graells, assenyala que “en un barri com Can Feu que ningú té pàrquing i costa moltíssim aparcar, si treuen 12 places de cop la gent no sabrà on anar. Tothom té cotxe i les places que hi ha són molt limitades”.
El sabadellenc assenyala que, com a màxim, es podria plantejar treure les quatre places d’aparcament que hi ha estrictament a la plaça, però no les altres vuit que queden al carrer. En matèria d’aparcament, també és cert que el consistori està habilitant 68 places a la plaça del Mil·lenari, però que des del Moviment veïnal sector Planetes creuen que quedaran pràcticament plenes amb cotxes d’aquesta zona. A banda d’aquesta reivindicació, la resta del projecte és “fantàstic” i des de l’associació veïnal celebren la inversió gairebé milionària a la plaça perquè “li convenia molt”.
Una pèrgola protegida
Aquest espai compta amb una pèrgola protegida pel pla de protecció del patrimoni local. Es rehabilitarà, afegeix Graells, que subratlla la necessitat que es faci aquesta actuació abans no empitjori l’estat de conservació en què es troba. En aquest sentit, el sabadellenc considera que aquesta actuació “és prioritària” perquè està plena de plantes i terra que, juntament amb l’aigua, poden malmetre l’estructura. La pèrgola és una obra d’enginyeria del 1960, com el mateix barri, que té el seu origen en una promoció de Caixa Sabadell per als seus treballadors. La reforma de la plaça de Cambó se sumarà a les obres que s’estan duent a terme a altres places, com les de Fidela Renom (Centre) o Granada (Can Puiggener), i pròximament la plaça de la Creu Alta.