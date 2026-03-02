Llistes sanitàries a Sabadell: quants dies he d'esperar perquè un especialista em visiti, m'operi o em faci una prova?

Les especialitats amb més temps d’espera per a una consulta amb el metge són Urologia i Traumatologia a l'Hospital Parc Taulí. Els pacients d’Urologia esperen de mitjana 710 dies –pràcticament dos anys–, sent la demora més alta de totes les consultes externes; mentre que Traumatologia arriba als 365 dies amb 15.154 pacients en espera a Sabadell. Altres especialitats amb temps d’espera significatius són Otorrinolaringologia (319 dies de mitjana per 6.087 pacients), Dermatologia (129 dies) i Oftalmologia (126 dies). En canvi, consultes com Cardiologia, Digestiu i Ginecologia mantenen temps d’espera més moderats, amb 77, 97 i 79 dies respectivament.
La resta d'hospitals no se n'escapen, de les llistes llargues. Els pacients de digestiu de Mútua de Terrassa han d'esperar un any i mig, per exemple. I els de trauma de Sant Joan de Déu a Martorell i de l'Hospital General de Granollers, prop d'onze mesos. A Sabadell, hi ha més 43.600 pacients en espera per ser atesos per a un especialista a les consultes externes i uns 15.600 pacients per a una prova diagnòstica.
I les operacions?
Pel que fa a les intervencions quirúrgiques oncològiques, cap especialitat supera els temps d'accés garantits, és a dir, de 45 dies com a màxim en la gran majoria de casos. A Sabadell, la neoplàsia maligna de cap i de coll és la que acumula més dies, 33 en total, i la neoplàsia maligna de pròstata la que menys, amb 4. En canvi, la cirurgia programada no oncològica presenta demores significatives en procediments com el canal carpià (214 dies), cirurgia per obesitat mòrbida (203 dies) i vasectomia (201 dies). Mentre que les intervencions amb més pacients en espera són extracció dental, herniorràfia inguinal/femoral i amigdalectomia. A l'hospital de Terrassa, a tall d'exemple, la intervenció amb més dies d'espera és l'operació del sistema nerviós central, amb 264 dies i únicament dos pacients a la llista. S'explica per la seva complexitat.
En cirurgia oftalmològica i ortopèdica prioritzada, cataractes (1.071 pacients, 82 dies), pròtesi de genoll (237 pacients, 92 dies) i pròtesi de maluc (130 pacients, 86 dies) mostren demores més moderades a Sabadell.
Amb dades de desembre del 2025 a Catalunya, 209.986 ciutadans estan pendents d'una operació (un lleuger augment interanual del 0,7%) i han d'esperar 142 dies de mitjana.
I les proves diagnòstiques?
Entre les proves diagnòstiques, la que té més pacients en espera és la Ressonància magnètica, amb 3.827 pacients i una demora mitjana de 180 dies. La prova amb més retard és l’Endoscòpia esofagogàstrica, amb una espera mitjana de 350 dies. També destaquen demores llargues per a ecografies urològiques (175 dies) i colonoscòpies (191 dies). En canvi, proves com l’electromiograma (31 dies), ecografia ginecològica (53 dies) o gammagrafia (52 dies) mantenen temps d’espera més curts, indicant que els serveis de menor volum estan millor dimensionats.
Quins són els màxims que garanteix Salut?
El Servei Català de la Salut garanteix un temps màxim d’espera per a algunes operacions. La gran majoria de les intervencions oncològiques tenen un termini màxim de 45 dies, excepte les de bufeta i pròstata, amb un temps d’espera de fins a 60 dies. Les cirurgies cardíaques tenen un termini màxim de 90 dies, mentre que l’espera per una operació de cataractes, de pròtesi de genoll o de pròtesi de maluc pot arribar com a màxim als 180 dies, mig any.