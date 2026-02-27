Sabadell reafirma el seu compromís amb el poble sahrauí en el 50è aniversari de la RASD

Sabadell ha commemorat el 50è aniversari de la proclamació de la República Àrab Democràtica Sahrauí (RASD) amb un acte institucional al Museu d’Història de Sabadell aquest divendres 27 de febrer. Amb aquesta iniciativa la ciutat reafirma el seu compromís històric amb el poble sahrauí i la defensa dels drets humans.
Aquesta celebració, a més a més, ha coincidit amb els trenta-set anys de l’Agermanament entre Sabadell i l’Argub, que es va iniciar el 1989 amb l’objectiu de treballar de forma conjunta per la pau i la llibertat. Aquest vincle va convertir Sabadell en el segon municipi de l’Estat espanyol a establir un acord de cooperació amb el Sàhara Occidental, consolidant una relació que es manté activa fins avui.
L’acte ha comptat amb la participació de la regidora de Drets Civils i Joventut, Sílvia Garcia; el nou delegat del Front Polisario a Catalunya, Mohamed Salem Laabeid, i Petra Jiménez, representant de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí. Durant la jornada, diverses entitats locals vinculades a l’agermanament han fet balanç de dècades de cooperació i han reivindicat la necessitat de continuar donant suport als camps de refugiats i reforçar les xarxes de solidaritat.
Fins aquest divendres, i des del 24 de febrer, la bandera sahrauí ha onejat als pals oficials de l'Ajuntament com a símbol institucional, celebrant la resistència d'un poble marcada per dècades d’exili, ocupació i vulneracions de drets humans.
La commemoració també ha servit per anunciar una nova edició dels Camps de Solidaritat 2026, destinats a joves i professionals que vulguin conèixer de primera mà la realitat del poble sahrauí i participar en projectes socioeducatius i culturals, consolidant així el compromís continuat de Sabadell amb la cooperació internacional i la justícia entre pobles.