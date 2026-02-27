ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | Un cotxe bolcat obliga a tallar un carrer a Sabadell

Els fets han succeït aquest matí al barri de Ca n'Oriac

  Bolca un cotxe a Sabadell
Publicat el 27 de febrer de 2026 a les 12:58
Actualitzat el 27 de febrer de 2026 a les 13:07

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han actuat aquest divendres al matí en un accident de trànsit al carrer de Gironès de Sabadell, al barri de Ca n'Oriac. Els fets, que han succeït a les 11:18 h, han acabat amb un cotxe bolcat que ha tallat un carril. Segons fonts dels Bombers, la conductora, que era a fora del vehicle quan han arribat els serveis d'emergència, estava molt nerviosa i ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada a l'Hospital Taulí.

Segons ha pogut saber el Diari, l'incident hauria estat provocat per una distracció al volant. Al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, juntament amb unitats de Policia Municipal i el SEM. Una vegada han arribat els cossos de rescat, han dut a terme les pertinents intervencions per restablir el trànsit i normalitzar la situació. Han estat gairebé una hora treballant-hi, segons el cos. 

Fotos de Juanma Peláez

