Els germans que encarnen la cinquena generació d'una xarcuteria històrica: "El besavi la va engegar el 1865!"

A la carnisseria xarcuteria Cal Vivet s'hi respira tradició. En l'ampli local cantoner en ple centre de Sentmenat s'hi observa una barreja de modernitat i solera. A les parets, conviuen imatges antigues de propietaris i treballadors amb distincions i premis que denoten l'èxit d'una botiga que l'any passat va complir els 160 anys d'història, tal com mostra un dels documents emmarcats rere el taulell. A les cinc de la tarda, acabats d'obrir, creix la cua d'una fidel clientela que ve a buscar carns, embotits i altres queviures. "Acompanya'ns a la part del darrere, que estarem més tranquils i podrem xerrar", diuen el Miquel i el Jordi Vivet, els germans que tiren endavant el negoci familiar. Per a ells, la jornada ha començat ben d'hora. "No tenim horari. I sempre acabem tard", confessen.
El trajecte fins a una de les habitacions dibuixa un laberint de sales, neveres i cambres frigorífiques de grans dimensions. El Miquel, que desprèn passió pel que fa des del primer minut de conversa, obre diferents portes per explicar orgullós què s'hi fa. La maquinària actual es combina amb taules de treball manual i racons que són testimoni de setze dècades situant els productes de proximitat al centre. "Això abans era el menjador de la casa", puntualitza en un dels trams sobre com s'ha transformat el lloc. Una olor inconfusible tenyeix totes les estades. A pocs metres dels compradors, l'obrador és l'origen de tot. "A les cinc del matí, ja comencem a treballar el porc sencer. El desfem. Les cuixes van a parar al pernil dolç...", arrenca sobre el procés. Treballar bé una matèria primera de qualitat ha permès mantenir la persiana aixecada més d'un segle i mig.
El vincle amb la clientela és fonamental. I constant. També amb veïns de municipis més llunyans que els van descobrir fa temps. "L'altre dia, per exemple, vam quedar a mig camí amb una clienta d'Arenys per portar-li els canelons, que també els fem aquí. Quedes, fas fins i tot un cafè... És una mostra de fidelitat", resumeix Vivet. Altres companys del sector han crescut a còpia d'obrir nous establiments. La seva aposta ha estat mantenir la botiga i l'obrador a Sentmenat i exportar molt gènere a altres carnisseries, restaurants o comerços com el forn Carreras de Sabadell, on venen la botifarra d'ou. El fuet és una altra de les estrelles. Voltant fires pel món, han sumat ingredients al producte i s'han convençut a provar tota mena d'atrevides combinacions. La base, però, és innegociable. "Treballem que no hi hagi ossets, nervis... En tenim molta cura. I, després, hi donem el nostre toc. A mi, per exemple, m'agrada molt la farigola. I, ara, fem el fuet de farigola", sintetitza sobre l'operativa.
Els germans són la cinquena generació de Cal Vivet. "Hem anat canviant d'ubicació. La primera botiga estava just al costat. Es deia Cal Adroguer i es venia de tot. Pintura, sardines, carn... Ho va engegar el meu besavi. Després, l'avi, el Miquel, va quedar-se amb la vedella i el xai. Teníem fins i tot ramats a dins del poble, però es van haver de treure per normativa. Encara recordem quan anàvem a netejar el carrer durant els primers metres", diu el Miquel, que té 56 anys. El Jordi en té 58. Un va estudiar Disseny Gràfic. L'altre és tècnic electrònic. Al principi, ho compaginaven amb les hores a la carnisseria. Quan el Miquel va tornar de la mili, van prendre una decisió. "Volíem començar a elaborar el porc, que és realment l'animal que pots treballar". Mentrestant, el pare, el Joaquim, continuava formant-se en cursos i tallers del gremi per conèixer les fórmules. També ell va impulsar el vincle amb el grup de la Coral, cuinant paelles i fideuades. Ara, els Vivet com a empresa ho integren els caps de setmana en forma de càterings. Entre setmana, a més, ofereixen plats preparats i menús diaris que varien cada migdia.
En total, són una dotzena de treballadors. Un grup humà que també cal gestionar. "Fem molts sacrificis i arriba un punt que vols abaixar el ritme, en comptes d'augmentar el volum com quan ets més jove". En el cas del Jordi, córrer o l'hoquei, enrolat en un equip de veterans del poble, són vàlvules d'escapament. Per al Miquel, la fotografia sempre ha estat un oasi de tranquil·litat que fins i tot li ha portat premis i distincions per les seves captures. Malgrat que encara es visualitza lluny, el relleu és una incògnita. "Les meves filles estan estudiant i les del Jordi també. De moment, no volen seguir, però mai se sap". Abans d'acomiadar-nos, el Miquel despenja un fuet de formatge de cabra, un dels productes que sempre recomana tastar. "Això, amb un vinet negre, ja veuràs com entra!". Només faltarà trobar una bona ampolla.