Tres projectes prometedors gestant-se a l'institut d'innovació del Taulí: "Hi ha unes 70 idees cada any. Algunes moren, altres prosperen" Sergi Gonzàlez Reginaldo
FOTOS | Primer dia de vaga als Ferrocarrils de la Generalitat: "Els serveis mínims es compliran, almenys" Jan Cañadell Puigmartí
Llum verda: trien dues empreses per la primera fase de la retirada de l'amiant a Badia Marc Béjar Permanyer
La Bústia de Sentmenat: "Prou abusos i abandonaments"
Els abocaments s'han repetit en entorns naturals, en una zona boscosa