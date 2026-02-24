La Bústia de Sentmenat: "Prou abusos i abandonaments"

ARA A PORTADA

Els abocaments s'han repetit en entorns naturals, en una zona boscosa

Publicat el 24 de febrer de 2026 a les 09:17

Els abocaments il·legals són una problemàtica recurrent en diferents municipis. No només els carrers es converteixen sovint en l'escenari on deixar tota mena de materials. L'incivisme s'estén moltes vegades a l'espai natural, en entorns que queden tacats per les conductes irresponsables i denigrants de determinats ciutadans. En els últims dies, veïns de Sentmenat han alertat de la presència d'aquestes deixalles en ple bosc. "L’incivisme no pot sortir gratis. Tant costa portar-ho a la deixalleria?", reclamen diferents veus que han denunciat la situació.  

L'Ajuntament ha rebutjat aquestes conductes i assegura que prendrà accions de manera ferma contra aquell que atempti contra el medi ambient. "Els abocaments il·legals de runes i residus al medi natural de Sentmenat són un atac directe al nostre entorn, a la convivència i al futur del poble. Aquests actes són delictes, no simples actes d’incivisme. Contaminen el sòl, l’aigua, posen en risc la salut i degraden espais que són de tothom", diuen des del consistori. En un comunicat, avisen que no es toleraran aquestes activitats i que s'intensificarà la vigilància, amb l'objectiu d'aplicar sancions fermes que dissuadeixin els incívics. Des de la plaça de la Vila han volgut agrair a la brigada municipal la seva feina constant, discreta i imprescindible. "Recullen el que altres embruten i protegeixen el nostre entorn cada dia. La seva tasca mereix tot el reconeixement públic".

No és la primera vegada que Sentmenat es veu afectat per fets similars. La neteja als carrers és una de les principals preocupacions al municipi. La vigilància ja es va extremar l'any passat al voltant de la deixalleria municipal, on s'havia detectat l'abandonament de mobiliari urbà deteriorat que genera una sensació de brutícia. En les últimes hores, el consistori ha advertit que una part del servei de recollida Porta a Porta havia quedat pendent durant la nit de diumenge per culpa d'una baixa en el personal destinat a la tasca. Les mateixes fonts indiquen que s'ha actuat de seguida per esmenar la situació i evitar que els elements quedin en les àrees afectades.

